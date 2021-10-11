Подорожает почти все: как рост цен на газ ударит по кошелькам украинцев

По мнению экспертов, подорожание энергоносителей отразится на бюджете каждого украинца за счет роста цен на товары ежедневного потребления

Продолжающийся с лета рост цен на природный газ в Европе бьет все исторические рекорды, и достиг апогея 7 октября, когда стоимость тысячи кубов топлива сперва превысила 1900 долларов. И хоть в начале текущей недели цена опустилась до около 1000 долларов за тысячу кубов, все эти "качели" неминуемо отразятся на украинцах. И речь не только о росте цен на отопление и газ, повышение которых обещало компенсировать государство. «Телеграф» узнал у экспертов, как повлияет рост цен на природный газ на повседневные расходы украинцев.

Кризис ударит по всем

Как заявил издание экономический эксперт Борис Кушнирук, не только Украина, но и фактически весь мир находятся в условиях мирового энергетического кризиса, при котором мировые цены растут на все энергоносители – газ, уголь и нефть.

«Разумеется, все это отразится на стоимости товаров. Причем практически на всех, ведь предприятия производят товар используя газ и электроэнергию, а продукцию перевозят используя нефтепродукты из дорожающей нефти. И если в Украине заключили Меморандум для защиты населения от роста тарифов, который правда пока неясно как будет выполняться, то бизнесу абсолютно точно поднимут цены на энергоносители и услуги», — предупреждает эксперт.

По словам председателя ассоциации «Союз агрохимиков Украины» Сергея Рубана, основная причина резкого скачка цен на природный газ – превышение денежной массы над товарной. Проще говоря, в мире после локдауна и дополнительных эмиссий слишком много денег, а товаров, напротив, меньше, что в итоге может привести к росту цен во всем мире в 2022 году на 20-40%.

Услуги бизнеса подорожают

По словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, роста тарифов для бизнеса не избежать, поскольку цены на газ для него, в отличие от населения, государство компенсировать не будет. Еще в августе в столице тепло для бизнеса хотели повысить в цене на 80%.

«Стоит ждать подорожания почти всех видов услуг, потому что подорожает либо газ для котельных в торговых центрах, либо стоимость тепла торговых центров. А вслед за ним потянутся вверх цены на услуги всех видов — спортзалы, бассейны, торговые центры, аренда помещений под бизнес», — прогнозирует собеседник «Телеграфа».

Также, считает Олег Попенко, вероятен рост цен и в строительной отрасли. Например, при производстве цемента или кирпича для их просушки активно используется природный газ, а значит может вырасти в цене и само строительство. Правда, как уточняет эксперт, об этом можно говорить разве что в долгосрочной перспективе.

Пострадают химия и производство удобрений

Среди отраслей промышленности другой основной претендент на подорожание своей продукции – химическая, особенно производство минеральных удобрений, что отразится и на других отраслях.

Уже во второй половине сентября из-за роста цен на природный газ и связанных с этим проблем у поставщика, остановил работу Одесский припортовый завод.

Одесский припортовый не работает уже 3 недели

Как говорит Сергей Рубан, работа промышленности вообще, и химической отрасли в частности, возможна лишь при ценах в 450, максимум 500 долларов за тысячу кубометров, после чего заводы просто останавливаются.

«Заводы по производству удобрений не могут работать себе в убыток и потому они встанут, значит на рынке возникнет дефицит, а вслед за ним рост цен на еще имеющиеся удобрения. Поскольку их стоимость в себестоимости сельского хозяйства может доходить до 30-35%, цена на конечную продукцию аграриев вырастет. Все это в свою очередь «толкнет» вверх цены на продукты питания для украинцев», — объясняет Сергей Рубан.

Причем многие мировые производители удобрений остановили свои производства еще в сентябре, как например крупный американский производитель удобрений CF Industries Holdings, который закрыл два завода в Великобритании.

Вырастут цены хлеб

Впрочем, рост цен на услуги и удобрения, наверняка не сильно заботят украинцев, а вот подорожание продукта первой необходимости – хлеба, считают собеседники «Телеграфа», просто неминуемо.

Так, помимо производства удобрений природный газ используется для просушки и хранения зерна на элеваторах, а значит их услуги резко подорожают, что отразится на цене зерна для муки и товаров из него, того же хлеба и кондитерских изделий.

«Природный газ используется в производстве хлеба начиная с его хранения на элеваторе и заканчивая собственно выпечкой, то есть цены на хлебные изделия не могут не измениться», — считает экономический эксперт Алексей Кущ.

Более того, председатель ассоциации «Союз агрохимиков Украины» Сергей Рубан предупреждает, что если ситуация не изменится, рост цен на продукты может ожидать украинцев и в 2022 году. За счет высоких цен и дефицита минудобрений, если заводы не заработают, урожай в следующем году может оказаться меньше, то есть возникнет дефицит, а с ним и рост цен на продукцию аграриев и продукты для украинцев.

Хлебобулочные изделия могут подорожать

О падении урожайности и возможной нехватке агропродукции без внесения необходимых объемов удобрений предупреждает и Борис Кушнирук.

Подорожают грибы, петрушка и все тепличные овощи

Однако до урожая-2022 еще почти год, а цены на продукты вырастут уже до Нового года, причем явно стоит ожидать подорожания тех продуктов, которые украинцам казались традиционно недорогими, но которые требуют теплого режима выращивания.

Так, Борис Кушнирук напоминает, что природный газ используют при производстве тепличных овощей — огурцов, помидоров, даже зеленой петрушки.

«В результате у тепличного бизнеса будут два пути – закрывать теплицы или вкладывать рост расходов в новую цену», — говорит эксперт.

«Зима – пик потребления грибов, то есть мой бизнес в это время работает по максимуму и потребляет природный газ для создания теплой температуры и роста грибов. Однако, из-за роста цен на газ мой прежний поставщик с рынка ушел, теперь у меня «поставщик последней надежды», который продает мне топливо по 16,7 гривен за кубометр вместо 8 гривен у прежнего. Что мне делать сейчас – даже не знаю», — признается владелец грибного бизнеса из Одессы Сергей.

Тепличные овощи вырастут в цене

Все наладится?

В прогнозах на будущее собеседники «Телеграфа» расходятся во мнении.

По словам Алексея Куща, из-за скачков цен на природный газ делать какие-то серьезные прогнозы пока невозможно.

В профильной Ассоциации производителей мяса «Телеграфу» посоветовали обратиться за комментарием позднее, когда будет больше ясности.

Олег Попенко считает, что конкретный рост цен на товары и услуги будет зависеть как от самой цены на газ, так и от периода удорожания газа.

«Пока сложно что-то прогнозировать, если газ будет держаться в долгосрочной перспективе — это одно, если в краткосрочной, то большого роста цен не будет», — говорит эксперт.

Сергей Рубан считает, что рост цен вряд ли затянется так надолго. Скорее всего не позднее, чем через 3-4 месяца цена упадет и производство вырастет.

«Высокие цены и остановка предприятий обрушит спрос на природный газ и кому тот же «Газпром» будет продавать топливо из «Северного потока-2»? Таким образом продавцы будут заинтересованы уже не в росте, а снижении цен и стимулировании спроса. Аграрии, например, уже перенесли свои традиционные покупки и внесение удобрений в землю с осени на весну, то есть надеются, что к весне цены упадут», — говорит о будущем прогнозе эксперт.

По мнению Бориса Кушнирука, многое будет зависеть от позиции РФ – если «Газпром» полностью прекратит транзит через украинскую ГТС, нашу страну ожидают серьезные проблемы, поскольку это не позволит компенсировать нам некоторые не достающие объемы голубого топлива.

Ранее в продуктовой корзине украинцев резко подорожали подсолнечное масло и яйца.