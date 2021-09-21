Почему остановился ОПЗ и правда ли проблема только в ценах на газ?
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Почему остановился Одесский припортовый, только ли газ тому виной?
Исторически рекордные цены в Европе на природный газ сентября грозят украинцам ростом тарифов на тепло, замерзанием в случае холодной зимы и ростом цен на промышленную продукцию. На деле же некоторых предприятий подорожание газа вынудило попросту остановить производство.
Так, на прошлой неделе стало известно об остановке производства на Одесском припортовом заводе.
Лишь в понедельник, 20 сентября, на самом ОПЗ подтвердили данную информацию, пояснив ситуацию тем, что из-за роста цен на природный газ компания «Агро Газ Трейдинг», которая осуществляет поставки «голубого топлива» на предприятие по «давальческой» схеме, уменьшает объем поставок. При этом, цена на основную продукцию предприятия – карбамид (вид удобрения — Ред.), не растет.
Уточняется, что поставщик газа «Агро Газ Трейдинг» задолжал за продукцию предприятия 140 миллионов гривен, что вызвало задолженность ОПЗ перед АО «Одессагаз».
Впрочем, на самом ОПЗ поспешили напомнить, что предприятию не привыкать к простоям. После годового простоя предприятие заработало в августе 2019 года. В этот раз ожидается, что к работе на ОПЗ вернуться с 1 ноября, когда начнет действовать контракт с новым поставщиком газа «DACHEX SHIPPING PTE. LTD».
Газ тут не причем?
Казалось бы, причина очередной остановки ОПЗ очевидна – высокая цена на газ. Действительно, в понедельник 20 сентября цена на газ составила 1000 долларов за тысячу куб.м., как и на минувшей неделе, но 17 сентября цена газа опустилась до 800 долларов и уже на этом уровне ОПЗ принял решение об остановке производства.
И в этом нет ничего удивительного. Крупный американский производитель удобрений CF Industries Holdings, например, закрыл два завода в Великобритании. Норвежская компания YaraInternational 17 сентября заявила, что сокращает выпуск аммиака, а в Литве завод азотных удобрений Achema заявил о сокращении производства продукции.
Вместе с тем, другие крупные предприятия-производители минеральных удобрений в Украине – Днепр-, Ровно- и Черкассыазот продолжают работать. «Черкассыазот» же олигарха Дмитрия Фирташа в разгар высоких цен на природный газ еще и отчитался об увеличении вдвое пропускной способности по отпуску минеральных удобрений.
Впрочем, как пишет на своей странице в соцсети Facebook директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, об остановке своих химзаводов их владельцы Дмитрий Фирташ (Черкассы, Северодонецк, Ривне), и Коломойский (ДнепрАзот, Каменское) все-таки думают.
А, как утверждает Телеграмм-канал «Легитимный», отечественные финансово-промышленные группы якобы грозят остановить свои предприятия и обвинить в этом власть, организовав протесты своих работников. Финальной целью, по словам автора, является смена Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.
Причина остановки – позиция ФГИУ?
Как пишет все тот же Сергей Куюн, до роста цен на природный газ сотрудничество с «Агро Газ Трейдингом», посреднической фирмой из 8 человек, было для ОПЗ выгодным, что принесло химикам 44 млн долл.
С ростом цен на газ для нынешнего поставщика стало бессмысленным продолжать сотрудничество, договор о котором подписан до 31 октября, и они решили уйти. К тому же, как говорится в системе YouControl у фирмы 328 уголовных производств, а ее саму подозревают в ведении фиктивной деятельности. По мнению фирмы – ошибочно, что даже привело к аресту банковских счетов.
Вместе с тем договор с новым поставщиком — тем самым «DACHEX SHIPPING PTE. LTD», как утверждает Сергей Куюн, пока так и не подписан.
Но все же основной причиной остановки ОПЗ Куюн видит в малопонятных маневрах вокруг завода со стороны Фонда госимущества Украины. Начиная с непонятных кадровых назначений — например, директором предприятия стал владелец сети ресторанов «Два гуся» Николай Синица.
Состоявшийся еще в 2020 году конкурс на другого поставщика природного газа закончился скандалом, а за победителем «DACHEX SHIPPING PTE. LTD» многие «видят» не то российский бизнес, не то функционеров из Офиса президента.
«Эта очевидная зависимость от чиновников – первоисточник всех проблем ОПЗ», — резюмирует Куюн.
Интересно, что ОПЗ также один из кандидатов на «большую приватизацию», но из-за проблем в Фонде госимущества, которым руководит Дмитрий Сенниченко, она сильно застопорилась. Так, приватизация АО «Объединенная горно-химическая компания» была отменена из-за скандала. Какое будущее ждет ОПЗ — посмотрим.
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