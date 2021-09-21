Укр

Почему остановился ОПЗ и правда ли проблема только в ценах на газ?

Автор
Никита Синицин
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Одесский припортовый завод остановился до 1 ноября?
Одесский припортовый завод остановился до 1 ноября?

Почему остановился Одесский припортовый, только ли газ тому виной?

Исторически рекордные цены в Европе на природный газ сентября грозят украинцам ростом тарифов на тепло, замерзанием в случае холодной зимы и ростом цен на промышленную продукцию. На деле же некоторых предприятий подорожание газа вынудило попросту остановить производство.

Так, на прошлой неделе стало известно об остановке производства на Одесском припортовом заводе.

Лишь в понедельник, 20 сентября, на самом ОПЗ подтвердили данную информацию, пояснив ситуацию тем, что из-за роста цен на природный газ компания «Агро Газ Трейдинг», которая осуществляет поставки «голубого топлива» на предприятие по «давальческой» схеме, уменьшает объем поставок. При этом, цена на основную продукцию предприятия – карбамид (вид удобрения — Ред.), не растет.

Уточняется, что поставщик газа «Агро Газ Трейдинг» задолжал за продукцию предприятия 140 миллионов гривен, что вызвало задолженность ОПЗ перед АО «Одессагаз».

Впрочем, на самом ОПЗ поспешили напомнить, что предприятию не привыкать к простоям. После годового простоя предприятие заработало в августе 2019 года. В этот раз ожидается, что к работе на ОПЗ вернуться с 1 ноября, когда начнет действовать контракт с новым поставщиком газа «DACHEX SHIPPING PTE. LTD».

Газ тут не причем?

Казалось бы, причина очередной остановки ОПЗ очевидна – высокая цена на газ. Действительно, в понедельник 20 сентября цена на газ составила 1000 долларов за тысячу куб.м., как и на минувшей неделе, но 17 сентября цена газа опустилась до 800 долларов и уже на этом уровне ОПЗ принял решение об остановке производства.

И в этом нет ничего удивительного. Крупный американский производитель удобрений CF Industries Holdings, например, закрыл два завода в Великобритании. Норвежская компания YaraInternational 17 сентября заявила, что сокращает выпуск аммиака, а в Литве завод азотных удобрений Achema заявил о сокращении производства продукции.

Вместе с тем, другие крупные предприятия-производители минеральных удобрений в Украине – Днепр-, Ровно- и Черкассыазот продолжают работать. «Черкассыазот» же олигарха Дмитрия Фирташа в разгар высоких цен на природный газ еще и отчитался об увеличении вдвое пропускной способности по отпуску минеральных удобрений.

Впрочем, как пишет на своей странице в соцсети Facebook директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн, об остановке своих химзаводов их владельцы Дмитрий Фирташ (Черкассы, Северодонецк, Ривне), и Коломойский (ДнепрАзот, Каменское) все-таки думают.

Сергей Куюн
Сергей Куюн

А, как утверждает Телеграмм-канал «Легитимный», отечественные финансово-промышленные группы якобы грозят остановить свои предприятия и обвинить в этом власть, организовав протесты своих работников. Финальной целью, по словам автора, является смена Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Причина остановки – позиция ФГИУ?

Как пишет все тот же Сергей Куюн, до роста цен на природный газ сотрудничество с «Агро Газ Трейдингом», посреднической фирмой из 8 человек, было для ОПЗ выгодным, что принесло химикам 44 млн долл.

С ростом цен на газ для нынешнего поставщика стало бессмысленным продолжать сотрудничество, договор о котором подписан до 31 октября, и они решили уйти. К тому же, как говорится в системе YouControl у фирмы 328 уголовных производств, а ее саму подозревают в ведении фиктивной деятельности. По мнению фирмы – ошибочно, что даже привело к аресту банковских счетов.

Вместе с тем договор с новым поставщиком — тем самым «DACHEX SHIPPING PTE. LTD», как утверждает Сергей Куюн, пока так и не подписан.

Но все же основной причиной остановки ОПЗ Куюн видит в малопонятных маневрах вокруг завода со стороны Фонда госимущества Украины. Начиная с непонятных кадровых назначений — например, директором предприятия стал владелец сети ресторанов «Два гуся» Николай Синица.

Состоявшийся еще в 2020 году конкурс на другого поставщика природного газа закончился скандалом, а за победителем «DACHEX SHIPPING PTE. LTD» многие «видят» не то российский бизнес, не то функционеров из Офиса президента.

«Эта очевидная зависимость от чиновников – первоисточник всех проблем ОПЗ», — резюмирует Куюн.

Интересно, что ОПЗ также один из кандидатов на «большую приватизацию», но из-за проблем в Фонде госимущества, которым руководит Дмитрий Сенниченко, она сильно застопорилась. Так, приватизация АО «Объединенная горно-химическая компания» была отменена из-за скандала. Какое будущее ждет ОПЗ — посмотрим.

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#Промышленность #Цена на газ #Удобрения #Глава ФГИ #ФГИ Украины
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