Чому зупинився ОПЗ і чи проблема тільки в цінах на газ?

Чому зупинився Одеський припортовий, чи лише газ у цьому винен?

Історично рекордні ціни в Європі на природний газ вересня загрожують українцям зростанням тарифів на тепло, замерзанням у разі холодної зими і зростанням цін на промислову продукцію. На ділі ж, деякі підприємства подорожчання газу змусило просто зупинити виробництво.

Так, минулого тижня стало відомо про зупинку виробництва на Одеському припортовому заводі.

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Лише в понеділок, 20 вересня, на самому ОПЗ підтвердили дану інформацію, пояснивши ситуацію тим, що через зростання цін на природний газ компанія «Агро Газ Трейдинг», яка здійснює поставки «блакитного палива» на підприємство за «давальницькою» схемою, зменшує об’єм поставок. При цьому, ціна на основну продукцію підприємства — карбамід (вид добрива — Ред.), не росте.

Уточнюється, що постачальник газу «Агро Газ Трейдинг» заборгував за продукцію підприємства 140 мільйонів гривень, що викликало заборгованість ОПЗ перед АТ «Одесагаз».

Втім, на самому ОПЗ поспішили нагадати, що підприємству не звикати до простоїв. Після річного простою підприємство запрацювало в серпні 2019 року. Цього разу очікується, що до роботи на ОПЗ повернуться з 1 листопада, коли почне діяти контракт з новим постачальником газу «DACHEX SHIPPING PTE. LTD».

Газ тут ні до чого?

Здавалося б, причина чергової зупинки ОПЗ очевидна — висока ціна на газ. Дійсно, в понеділок 20 вересня ціна на газ становила 1000 доларів за тисячу куб.м., як і на минулому тижні, але 17 вересня ціна газу опустилася до 800 доларів і вже на цьому рівні ОПЗ прийняв рішення про зупинку виробництва.

І в цьому немає нічого дивного. Великий американський виробник добрив CF Industries Holdings, наприклад, закрив два заводи у Великобританії. Норвезька компанія YaraInternational 17 вересня заявила, що скорочує випуск аміаку, а в Литві завод азотних добрив Achema заявив про скорочення виробництва продукції.

Разом з тим, інші великі підприємства-виробники мінеральних добрив в Україні — Дніпро-, Рівне- і Черкасиазот продовжують працювати. «Черкасиазот» ж олігарха Дмитра Фірташа в розпал високих цін на природний газ ще й відзвітував про збільшення вдвічі пропускної здатності з відпуску мінеральних добрив.

Втім, як пише на своїй сторінці в соцмережі Facebook директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, про зупинку своїх хімзаводів їх власники Дмитро Фірташ (Черкаси, Сєвєродонецьк, Рівне), і Коломойський (ДніпроАзот, Кам’янське) все-таки думають.

Сергій Куюн

А, як стверджує Телеграм-канал «Легітимний», вітчизняні фінансово-промислові групи нібито загрожують зупинити свої підприємства і звинуватити в цьому владу, організувавши протести своїх працівників. Фінальною метою, за словами автора, є зміна Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигаль.

Причина зупинки — позиція ФДМУ?

Як пише все той же Сергій Куюн, до зростання цін на природний газ співпраця з «Агро Газ Трейдингом», посередницькою фірмою з 8 чоловік, була для ОПЗ вигідною справою, що принесло хімікам 44 млн дол.

З ростом цін на газ для нинішнього постачальника стало безглуздим продовжувати співпрацю, договір про яку підписано до 31 жовтня, і вони вирішили піти. До того ж, як стверджується в системі YouControl у фірми 328 кримінальних проваджень, а її саму підозрюють у фіктивній діяльності. На думку фірми — помилково, що навіть призвело до арешту банківських рахунків.

Разом з тим договір з новим постачальником — тим самим «DACHEX SHIPPING PTE. LTD», як стверджує Сергій Куюн, поки так і не підписаний.

Але все ж основною причиною зупинки ОПЗ Куюн бачить в малозрозумілих маневрах навколо заводу з боку Фонду держмайна України. Починаючи з незрозумілих кадрових призначень — наприклад, директором підприємства став власник мережі ресторанів «Два гуся» Микола Синиця.

Проведений ще в 2020 році конкурс на іншого постачальника природного газу закінчився скандалом, а за переможцем «DACHEX SHIPPING PTE. LTD» багато чи те російський бізнес, чи то функціонерів з Офісу президента.

«Ця очевидна залежність від чиновників — першоджерело всіх проблем ОПЗ», — резюмує Куюн.

Цікаво, що ОПЗ також один з кандидатів на «велику приватизацію», але через проблеми у Фонді держмайна, яким керує Дмитро Сенниченко, вона сильно застопорилася. Так, приватизація АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» була скасована через скандал. Яке майбутнє чекає ОПЗ — подивимося.