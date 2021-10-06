Цена на газ в Европе обновила два исторических рекорда за утро, и это не предел

Цена газа превысила 1600 долларов за тысячу кубов

Цена на газ на европейском фьючерсном рынке побила исторический максимум и достигла 1600 долларов за тысячу кубов. Сравнительно с предыдущим днем цена голубого топлива взлетела на 15%. В пересчете на украинскую валюту тысяча кубометров газа в Европе стоит 42 280 гривен.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость газа в Европе пошла вверх с начала августа — тогда цена тысячи кубометров достигла 600 долларов, а уже к сегодняшнему дню эти показатели возросли больше чем в два раза. Более того, если еще во вторник, 5 сентября, фьючерсные цены превышали 1450 долларов, что также было рекордной суммой, то уже сегодня на открытии торгов исторический максимум цены на газ был обновлен и сначала (в 9:16 утра) достиг $1550 за тысячу кубов, а уже в 9:28 цена превысила 1600 долларов.

Таким образом только за утро среды, 6 октября, цена газа в Европе дважды побила рекорд.

Добавим, что аналитики в отношении стоимости газа не прогнозируют ничего хорошего. Более того, по некоторым подсчетам цена голубого топлива очень скоро достигнет двух тысяч долларов.

В связи с неумолимым ростом цен на газ возникает вопрос: Что будет с тарифами в Украине? Можем допустить, что рост цен в скором времени скажется и на нас, поскольку цена газа на фьючерсах напрямую влияет на стоимость ежемесячной платы за газ.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", в Украине заявили, что также столкнулись с газовым кризисом, однако обещают пройти зиму без существенного роста тарифов.