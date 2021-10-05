Шмыгаль заявил о газовом кризисе в Украине: что это значит и как повлияет на тарифы

Украина активно готовится к началу отопительного сезона

За последнее время цена на газ в Европе существенно выросла, что непосредственно связано со сложным газовым кризисом. Не обошло кризисное состояние и Украину, которая сейчас делает все для того, чтобы пройти зиму без существенного подорожания цен на голубое топливо.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью изданию "Левый берег", опубликованному во вторник, 5 октября.

По его словам, сложный газовый кризис затронул не только Украину, он стал общеевропейским и в дальнейшем повлияет на весь мир. Это связано с тем, что существенно выросла цена на уголь — если в начале года он стоил 100 долларов, то сегодня — более 200 долларов.

При этом, отмечает премьер-министр, Украина делает все для того, чтобы пройти следующий отопительный сезон. В частности, просчитываются все варианты по возможной закупке газа в случае холодной зимы.

На данный момент, по данным Шмыгаля, в украинских хранилищах накоплено 18,5 млрд кубов газа, что значительно больше, чем было в предыдущие годы. Его используют для "спокойствия и комфорта населения".

Что касается цены на газ для населения, то премьер уверяет, что делается все для того, чтобы она не росла и в Украине есть все ресурсы для того, чтобы пройти зиму без потрясений.

"Есть летний контракт — 7,96 грн цена от "Нафтогаза". Цена неизменна до 1 мая 2022 года. 7,42 грн — стоимость трехлетнего контракта на год для теплокоммунэнерго. В парламенте меня спрашивали об ОСМД. ОСМД находятся в тех же условиях, где и люди, потому что это объединение людей, как физические лица они получают газ для котельных по той же цене", — резюмировал глава Кабмина.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими будут тарифы на газ в октябре в регионах Украины.