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Шмигаль заявив про газову кризу в Україні: що це означає та як вплине на тарифи

Автор
Анна Дворовенко
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль Новина оновлена 05 жовтня 2021, 14:46
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Україна активно готується до початку опалювального сезону

За останній час ціна на газ у Європі суттєво зросла, що безпосередньо повʼязано зі складною газовою кризою. Не оминув кризовий стан і Україну, яка зараз робить все для того, щоб пройти зиму без суттєвого подорожчання цін на блакитне паливо.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль у інтервʼю виданню "Лівий берег", опублікованому у вівторок, 5 жовтня.

За його словами, складна газова криза зачепила не лише Україну, вона стала загальноєвропейською і у подальшому вплине на весь світ. Це повʼязано з тим, що суттєво зросла ціна на вугілля — якщо на початку року воно коштувало 100 доларів, то сьогодні — понад 200 доларів.

При цьому, зазначає премʼєр-міністр, Україна робить все для того, щоб пройти наступний опалювальний сезон. Зокрема, прораховуються всі можливі варіанти щодо можливої закупівлі газу у випадку холодної зими.

На даний момент, за даними Шмигаля, в українських сховищах накопичено 18,5 млрд кубів газу, що значно більше, ніж було у попередні роки. Його використають для "спокою і комфорту населення".

Що стосується ціни на газ для населення, то премʼєр запевняє, що робиться все для того, щоб вона не росла і в України є всі ресурси для того, щоб пройти зиму без потрясінь.

"Є річний контракт – 7,96 грн ціна від "Нафтогазу". Ціна незмінна до 1 травня 2022 року. 7,42 грн – ціна трирічного контракту на рік для теплокомуненерго. У парламенті мене питали про ОСББ. ОСББ перебувають у них самих умовах, де і люди, бо це об’єднання людей, як фізичні особи вони отримують газ для котелень за тією ж ціною", – резюмував голова Кабміну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими будуть тарифи на газ у жовтні в регіонах України.

Теги:
#Україна #Тарифи #Ціна на газ #Газова криза #Денис Шмигаль
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