Рекордный рост цен на газ принес Кремлю десятки миллиардов долларов

Россияне хорошо обогатились на газовом кризисе

Последние несколько дней цена на природный газ в Европе бьет один исторический рекорд за другим, с 800 долларов за тысячу кубометров. 15 сентября цена достигла уже 900 долларов.

Если покупатели и потребители не знают, сколько им придется заплатить завтра, то владельцы акций российских компаний-поставщиков газа подсчитывают свои барыши и увеличившуюся стоимость ценных бумаг.

Так, по данным российских бирж, 15 сентября стоимость одной акции ОАО «Газпром» составляла 4,7 доллара США, всего за один день подорожав на 0,8%.

В то же время акции крупнейшей частной газовой компании РФ – «Новатэк», составляют 26,2 долл., снизившись на 2,3%

В целом колебания цен на акции газовых российских компаний абсолютно синхронны с ценами на природный газ в Европе – с ростом последних идут вверх и биржевые котировки на акции российских газовых гигантов.

Так, если в начале января цена тысячи кубометров природного газа составляла 253,5 доллара, акции «Газпрома» стоили 3,1 долл., а «Новатэк» — 17,2 долл.

В июне цена газа на европейском рынке выросла до 400 долларов США за тысячу кубометров, а акции «Газпрома» и «Новатэка» выросли в цене до 3,75 и 21,5 долл. соответственно.

Всего же с января по 15 сентября акции «Газпрома» подорожали на 52%, а «Новатэк» — на 53%. Таким образом рыночная капитализация "Газпрома" выросла с 73,5 до 110 млрд долл. Капитализация "Новатэка" увеличилась с начала года с 54 до почти 83 млрд долл.

Как сообщал «Телеграф», в связи с ростом цен на газ в Украине, вероятно, серьезно подорожает отопление. Производители тепловой энергии в Украине начали обращаться в НКРЭКУ для принятия новых тарифов на производства тепла, что грозит украинцам ростом платежек за отопление на 30-50%.