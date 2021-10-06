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Ціна на газ в Європі оновила два історичні рекорди за ранок, і це не межа

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Газ в Європі двічі побив рекорд максимальної вартості Новина оновлена 06 жовтня 2021, 10:33
Газ в Європі двічі побив рекорд максимальної вартості

Ціна газу перевищила 1600 доларів за тисячу кубів

Ціна на газ на європейському ф’ючерсному ринку побила історичний максимум і досягла 1600 доларів за тисячу кубів. Порівняно з попереднім днем ціна блакитного палива злетіла на 15%. У перерахунку на українську валюту тисяча кубометрів газу в Європі коштує 42 280 гривень.

Про це свідчать дані торгів на лондонській біржі ICE Futures.

Вартість газу в Європі пішла вгору з початку серпня — тоді ціна тисячі кубометрів досягла 600 доларів, а вже до сьогоднішнього дня ці показники зросли більше ніж у два рази. Більш того, якщо ще у вівторок, 5 вересня, ф’ючерсні ціни перевищували 1450 доларів, що також було рекордною сумою, то вже сьогодні на відкритті торгів історичний максимум ціни на газ був оновлений і спочатку (о 9:16 ранку) досяг $ 1550 за тисячу кубів, а вже о 9:28 ціна перевищила 1600 доларів.

Таким чином тільки за ранок середи, 6 жовтня, ціна газу в Європі двічі побила рекорд.

Додамо, що аналітики щодо вартості газу не прогнозують нічого хорошого. Більш того, за деякими підрахунками ціна блакитного палива дуже скоро досягне двох тисяч доларів.

У зв’язку з невблаганним зростанням цін на газ виникає питання: Що буде з тарифами в Україні? Можемо припустити, що зростання цін незабаром позначиться і на нас, оскільки ціна газу на ф’ючерсах безпосередньо впливає на вартість щомісячної плати за газ.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", в Україні заявили, що також зіткнулися з газовою кризою, проте обіцяють пройти зиму без істотного зростання тарифів.

Теги:
#Європа #Біржа #Тарифи #Ф'ючерси #Ціна Газа
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