Рекордне зростання цін на газ принесло Кремлю десятки мільярдів доларів

Росіяни добре збагатилися на газовій кризі

Останні кілька днів ціна на природний газ в Європі б’є один історичний рекорд за іншим, з 800 доларів за тисячу кубометрів. 15 вересня ціна досягла вже 900 доларів.

Якщо покупці і споживачі не знають, скільки їм доведеться заплатити завтра, то власники акцій російських компаній-постачальників газу підраховують свої бариші і збільшену вартість цінних паперів.

Так, за даними російських бірж, 15 вересня вартість однієї акції ВАТ «Газпром» становила 4,7 долара США, — всього за один день подорожчали на 0,8%.

У той же час акції найбільшої приватної газової компанії РФ — «Новатек», становлять 26,2 дол., знизилися на 2,3%

В цілому коливання цін на акції газових російських компаній абсолютно синхронні з цінами на природний газ в Європі — з ростом останніх йдуть вгору і біржові котирування на акції російських газових гігантів.

Так, якщо на початку січня ціна тисячі кубометрів природного газу становила 253,5 долара, акції «Газпрому» коштували 3,1 дол., а «Новатек» — 17,2 дол.

У червні ціна газу на європейському ринку виросла до 400 доларів США за тисячу кубометрів, а акції «Газпрому» і «Новатека» виросли в ціні до 3,75 і 21,5 дол. відповідно.

Всього ж з січня по 15 вересня акції «Газпрому» подорожчали на 52%, а «Новатек» — на 53%. Таким чином ринкова капіталізація "Газпрому" виросла з 73,5 до 110 млрд дол. Капіталізація "Новатека" збільшилася з початку року з 54 до майже 83 млрд дол.

Як повідомляв «Телеграф», в зв’язку з ростом цін на газ в Україні, ймовірно, серйозно подорожчає опалення. Виробники теплової енергії в Україні почали звертатися в НКРЕКП для прийняття нових тарифів на виробництво тепла, що загрожує українцям зростанням платіжок за опалення на 30-50%.