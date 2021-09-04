Яйця і соняшникова олія сильно здорожчали: хто винен і що буде далі

Дорогі яйця і соняшникова олія — в чому причина

Питанням, яке надзвичайно схвилювало українців цього літа стало зростання цін на соняшникову олію — до 65-70 гривень за літр. Навіть офіційна статистика Держстату визнавала 50%-ве зростання цін — з 44 до 64 гривень з січня по липень.

Із закінченням літа ситуація на продовольчому ринку не тільки не покращилася, але навіть погіршилася, оскільки слідом за маслом подорожчали курячі яйця.

Зростання світових цін + активний експорт дорівнює 70 гривень за літр олії

Як писав «Телеграф» з початку року вартість соняшникової олії на внутрішньому ринку зросла ледь не вдвічі, дійшовши до 70-80 гривень за літр, однак до кінця року цю ціну експерти прогнозують вже до 100 гривень. Причиною тому за словами експертів — активний експорт олії за кордон.

Дійсно, згідно з даними Міністерства агрополітики України, за підсумками 7 місяців 2021 року соняшникова олія є основним експортним сільськогосподарським товаром — на нього припадає 28,3% від експорту всієї агропродукції.

Згідно з даними ЗМІ, ціна на поставку соняшникової олії в жовтні на світових біржах зросла до 1240 доларів за тонну. Наприклад, в грудні ціна була істотно нижче — 950 доларів за тонну, а в травні був побитий рекорд — масло торгувалося по 1625 доларів.

Несприятливу ситуацію з соняшниковою олією підтверджує і вітчизняний Держстат, згідно моніторингу якого зростання цін склало з 44 гривень за літр в січні до 64,75 грн за підсумками липня.

Більш того, дані Держстату говорять про те, що в Україні в 2021 році стало просто менше соняшнику ніж раніше. Так, за підсумками січня-липня, Держстат заявив про наявність лише 219 383 тонн соняшнику, що становить 78,5% від тих запасів які були за рік до цього. При цьому з початку року були перероблені 5,3 млн тонн соняшнику, що становить 68,9% від аналогічного рівня 2020 року.

Інакше кажучи, в Україні просто було перероблено на 30% менше соняшнику ніж минулого року, а отже і масла вироблено менше, що могло викликати його дефіцит, який посилюється активним експортом. Звідси таке різке зростання цін на внутрішньому ринку.

"Привіт" від НАБУ

Іншим неприємним сюрпризом останніх днів стало зростання цін на яйця, ціна на які в деяких українських містах наблизилася, а то і перевалила за 30 гривень за десяток.

Цікаво, що за даними того ж Держстату України, ще в липні десяток курячих яєць в середньому по країні коштував 22 гривні. Щоправда на відміну від соняшникової олії, 30 гривень за яйця не є якимось рекордом для 2021 року. Наприклад, в січні яйця ціна на яйця стрибнула до 32 гривень і трималася до травня.

Як і з соняшниковою олією, виробництво яєць в Україні також впало, правда не настільки сильно, склавши 4,035 млрд. штук або 77,4% від рівня 2020 року. Щоправда пояснення цьому вельми специфічно.

Як пояснили «Телеграфу» реалізатори на ринках, яєць стало менше через зупинку птахофабрик. Мова йде про проблеми на підприємствах агрохолдингу «Авангард» Олега Бахматюка.

Сам підприємець заявив, що згортає виробництво яєць на 50% з 300-350 млн штук щомісяця, до 170 млн, оскільки з 27 птахофабрик були закриті 15. Причому в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» сам Олег Бахматюк, який є фігурантом ряду розслідувань, звинуватив в цьому НАБУ, чий тиск на «Авангард» підприємець назвав основною причиною падіння виробництва і звільнення з підприємств холдингу порядку 12,5 тис. працівників. У підсумку експерти прогнозують зростання цін до 40 гривень за десяток.

Як писав раніше «Телеграф», слідом за олією в Україні помітно подорожчала гречана крупа, правда її ціна на думку експертів, до кінця року залишиться стабільною. Якщо не буде виборів.