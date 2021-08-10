Подсолнечное масло по 100 грн за литр: есть ли предел росту цен в Украине

За год стоимость подсолнечного масла выросла вдвое, и эксперты говорят, что ожидать снижения цен не приходится, по крайней мере, до октября. Более того: в СМИ появились прогнозы, что цены могут расти и дальше – вплоть до 100 грн за литр. Почему в Украине, которая является крупнейшим экспортером подсолнечного масла, цены уже выше, чем в Европе? Не является ли абсурдной ситуация, когда в погоне за экспортной выручкой производители забывают про своего внутреннего потребителя? Можно ли надеяться украинским покупателям на снижение ценников, или уже пора запасаться маслом впрок?

Ответы на эти и другие вопросы – в сегодняшнем материале "Телеграфа".

Почему оно дорожает?

Подсолнечное масло стало лидером подорожания – розничные цены на него за год взлетели вдвое. На прилавках украинских супермаркетов оно предлагается по 65-70 грн за бутылку. А, учитывая, что бутылки у нас уже давно не литровые, выходит, что литр масла стоит 70-80 грн.

При этом особенно обидно, что наше отечественное масло в Европе сегодня продается на 30-40% дешевле, чем в Украине. Но, судя по оценкам экспертов, это еще не предел: ценники могут расти и дальше.

По мнению аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака, подсолнечное масло дорожает как из-за соответствующей динамики цен на внешней арене, так и из-за подорожания бензина у нас в стране. То есть, говорит эксперт, общая инфляция сказывается на ценах, и украинский бизнес придерживается мировых темпов роста цен, невзирая на то, что мы аграрная страна. Причем при плохом урожае цены были бы еще более высокими.

"С начала 2021-го цены на рафинированное подсолнечное масло в Украине выросли на 40-60%, при том, что мировой ценник вырос всего на 27%, – приводит цифры Орыщак. – Топливо в Украине подорожало с начала года на 20% (бензин) – 36% (автомобильный газ). Очевидно, что в рост цен заложена некая маржа на "всякий случай". В связи с чем возникают вопросы к Антимонопольному комитету".

Три причины подорожания подсолнечного масла в беседе с "Телеграфом" назвал экономист Александр Гаврутенко.

"Во-первых, рынок подсолнечного масла является одним из наиболее эффективных: продукция унифицирована, производство низкотехнологичное, таможенные ограничения незначительны, уровень потребления и сырьевая база прогнозируемы, участников рынка – достаточно, – констатировал экономист. – В таких условиях в отрасли практически гарантировано рыночное ценообразование".

Во-вторых, продолжает эксперт, себестоимость сельскохозяйственной продукции находится в прямой зависимости от цен на энергоресурсы, и в сравнении с условиями, в которых собирался прошлогодний урожай, когда цена на нефть была вдвое ниже текущей, затраты на сбор урожая будут расти. Как правило, это учитывается в цене заблаговременно.

И, наконец, в-третьих, говорит Гаврутенко, ситуация с внутренним рынком может быть весьма банальна.

"Когда отрасль экспортоориентирована и отсутствует централизованная регуляция, сложно соблюсти баланс с внутренними потребностями, – поясняет Гаврутенко. – И в моменте вполне может возникнуть дефицит сырья или готовой продукции внутри страны, что приводит к временному всплеску цен. Как правило, выравнивается он быстро – либо за счет оперативного перенаправления продукции с внешних рынков, либо самими участниками отрасли, либо спекулянтами, которые хотят быстро заработать на так называемом ценовом арбитраже".

"Залезли в карманы"

Несмотря на то, что объяснение выглядят вполне справедливыми, большинство экспертов все же считают сложившуюся ситуацию на рынке подсолнечного масла абсурдной.

"Когда в стране, где производится рекордное количество масла, идущего на экспорт, нет адекватных условий для собственных потребителей внутри страны, а европейцы покупают украинское масло дешевле, чем мы, – это нонсенс, – отметил в беседе с "Телеграфом" президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко. – Это означает, что что-то пошло не так, и государство просто самоустранилось от заботы об интересах своих граждан. Где в этой ситуации АМКУ? Почему до сих пор этот орган не заставил производителей масла снизить цены до адекватного уровня и не дал своей оценки этим действиям? Ведь невооруженным глазом в действиях производителей усматривается злоупотребление рыночной властью".

По мнению Вовченко, никакие объяснения относительно подорожания энергоносителей, затрат на удобрения, инфляции и прочего не могут отменить того, что данное подорожание является неадекватным. К тому же, продолжает эксперт, учитывая, что масло – это социально важный продукт, производители просто не имеют права перекладывать свою ответственность на плечи потребителей, фактически залезая в карманы людей.

В свою очередь Орыщак считает, что налицо прямая заинтересованность в обогащении компаний-маслопроизводителей.

"Владельцы корпораций могут балансировать внутри группы и покрывать затраты других своих компаний, – считает эксперт. – С точки зрения ценообразования для потребителя ситуация действительно абсурдна. А с точки зрения ведения бизнеса все объяснимо: компании не готовы сокращать общую прибыль, поэтому зарабатывают по максимуму на базовых потребностях".

И все же рост не безграничен

В любом случае, говорят эксперты, цены не могут расти бесконечно. По мнению аналитика Алексея Куща, в случае с маслом предел роста сработает, когда появится возможность перехода на альтернативные виды масел. Условно говоря, когда цены на подсолнечное масло сравняются с ценами на оливковое, украинцы перейдут на оливковое. Но зазор до 90 грн все же еще есть.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также считает, что рост цен не бесконечен, и планки в 100 грн за литр подсолнечное масло если и достигнет, то не в этот раз.

Во-первых, поясняет эксперт, это объясняется пределом платежеспособного спроса населения. Во-вторых, спрос на мировых рынках падает.

"Для роста цен на подсолнечное масло были объективные рыночные причины, основная из которых – закупка масла Китаем для своих продовольственных резервов, – отметил эксперт в беседе с "Телеграфом". – Из-за этого цена резко подскочила вверх, но в последний месяц в ожидании большого урожая пальмового масла, цены на все растительные масла на мировых рынках за месяц просели на 9%. Но пока во всем мире цены снижались, в Украине они продолжили расти".

Одной из причин данного дисбаланса Олег Пендзин считает отсутствие на украинских прилавках самых дешевых сегментов растительных масел – пальмового и рапсового. Украинцы едят "пальму" с фастфудом, кондитерскими изделиями, молочными продуктами, мороженым, соусами и массой других продуктов, но при этом пальмовое масло, в отличие других стран, у нас не стоит в бутылках на полках супермаркетов.

"Сейчас во всем мире пальмовое масло начало дешеветь, и цены на него постепенно подтягивают за собой цены на другие масла, опуская их вниз, – продолжает эксперт. – В Украине же этого не происходит просто потому, что у нас нет нижнего сегмента, и самое дешевое масло в Украине – подсолнечное".

Что касается ожиданий по поводу нового урожая, то они вполне позитивны, однако, говорит заместитель директора Pro Agro Information Company Мария Колесник, высокий урожай вовсе не означает, что автоматически снизятся цены на прилавках. На это влияют и другие факторы – от цен на другие растительные масла до спекуляций крупных игроков. В любом случае, говорит Мария Колесник, если новый урожай и сможет снизить цены, то произойдет это не раньше октября.

Согласно оптимистическому прогнозу, цены на подсолнечное масло к концу года могут просесть на 20-30%.

Но этот оптимизм разделяют не все. В частности, Максим Орыщак считает, что снижение цен возможно только при условии, что этим озаботится власть на самом высшем уровне. Если этого не произойдет, то надеяться на снижение цен не стоит: в лучшем случае они будут расти наравне с инфляцией, но вполне могут ее и обогнать, подскочив на 10% и выше.