Овощи подешевели, а сахар подорожал - как изменились цены в Украине в августе

В Украине за июль 2021 года в сравнении с предыдущим месяцем подорожали мясо, макароны, рыба, яйца и сливочное масло. При этом значительно подешевели одежда и обувь, что актуально для родителей школьников.

Данные по изменениям цен опубликовала Госслужба статистики.

Согласно информации из продуктов питания в цене упали только овощи - на более чем 8%, что связано с их сезонностью. Подешевели также подсолнечное масло, сало и фрукты. Но законсервировать варенье подешевле не выйдет - в цене, по сравнению с июнем, взлете сахар - на 6,7%.

(Фото: Госстат)

Дороже стало платить за коммунальные услуги - основной статьей подорожания стал природный газ - июльский тариф на него вырос практически во всех регионах.

Также к августу стало дороже отправиться на отдых или поесть в ресторане. В среднем по Украине в июле цены на автоперевозки выросли на почти 2,5%, а услуги ресторанов и отелей обойдутся дороже на 1,2%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, то рост выглядит существеннее - за год цены на проезд в автотранспорте выросли на 12%.

(Фото: Госстат)

Алкоголь и сигареты подорожали за год на более чем 10%, и это еще не предел. Ранее "Телеграф" писал, что цены могут взлететь из-за законодательных инициатив.