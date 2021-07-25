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В Украине подскочили цены на мясо и овощи: что подешевело

В Украине подскочили цены на мясо и овощи: что подешевело
Обновлено 13:34 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Украине продолжает заметно набирать в цене целый ряд продуктов, среди которых традиционно мясо, молоко и овощи.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на agronews.ua.

Отмечается, что с середины недели вдвое подорожала морковь, и баклажаны, чуть меньше - огурцы. На 11% прибавила в цене картошка. На рынке сложнее найти дешевые томаты, в основном они сейчас стоят около 20 гривен за килограмм.

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В то же время, подешевели яйца (15%), молочная продукция (2%) и некоторые другие категории овощей.

Продолжает постепенно набирать в цене мясо. Так, на прошлой неделе говядина стоила на 1% дешевле, в прошлом месяце - на 2%, а год назад - на 10%. Больше всего она стоит в центральных областях, в то время как в западных и восточных она заметно более дешевая.

Также несколько подорожало подсолнечное масло.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, почему дорожает пиво.

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Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
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Цены, Продукты.
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