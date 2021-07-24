Лето-2021: где и за сколько отдохнуть в Украине

Середина лета – лучшее время для отдыха, из-за ограничений, наложенных Covid-19, возможностей для отдыха заграницей у украинцев стало меньше, куда многие ездили прежде, немалая часть не может позволить себе отдых заграницей. Все эти факторы поспособствовали реализации популярного девиза «Отдыхай в Украине».

«Телеграф» разбирался где, в каких условиях и почем можно отдохнуть в Украине.

Одесса – «жемчужина у моря»

Как и прежде, отдых в Одессе продолжает оставаться самым престижным и дорогим среди внутриукраинских направлений для тех, кто может себе его позволить.

Как всегда, можно выбирать между двумя вариантами отдыха:

организованный – через туроператора; «дикий» - самостоятельно заниматься всеми вопросами отдыха.

Что касается организованного отдыха в Одессе, то по данным туроператора Coral Ukraine, покупка стандартного тура на 2 человек на 1 неделю в Южную Пальмиру обойдется от 15 тысяч гривен для трехзвездочного отеля, его «эконом-вариант» будет составлять от 12 тысяч.

Впрочем, следует помнить, что покупая стандартный тур за 15 тысяч гривен, турист приобретает только перелет и проживание в отеле, даже питание в большинство подобных туров не включено и вам самостоятельно придется заботиться об этом.

Если же вы хотите снять с себя заботы о питании, придется заплатить дороже. К примеру, тур с 1-разовым питанием, как правило завтраком, обойдется порядка 20 тысяч гривен все за ту же неделю на двоих.

Если же вы решите питаться в кафе и ресторанах, то следует помнить, что на двоих это обойдется как минимум от 150 гривен при питании в кафе и от 300 гривен в средней ценовой категории для ресторанов.

Следующим станет вопрос проведения досуга, который можно главным образом проводить на пляже, благо в Южной Пальмире их хватает, в том числе и бесплатных. К последним относится, например, пляж Ланжерон, наиболее удобный для молодых пар благодаря соседству кафе или для семейных пар с детьми, для которых обустроены детские площадки и веревочный парк. А можно и просто валяться на пляже, не забыв арендовать шезлонг (от 100 гривен без зонтика и 150 с зонтиком). Правда, как и на любом бесплатном пляже соседей будет много.

К одному из наиболее популярных платным пляжей можно отнести «Ибицу», расположенную на Центральной Аллее Аркадии, с тремя бассейнами, барами и прочими дополнительными услугами.

К минусам можно отнести удаленность пляжа, представляющего скорее развлекательный комплекс, до моря, а также цены, к примеру, за шезлонг на пляже придется выложить 250 гривен и 500 гривен у бассейна, за мягкую площадку или палатку – 1 200 гривен, камеру хранения и полотенце – по 100 гривен, в выходные же (с пятницы по воскресенье) цена за мягкую площадку или палатку вырастет до 1 500 гривен. Впрочем, это еще очень «по бедному», летом 2020 года Ибица прославилась благодаря хвастовству одного из отдыхающих, который за день потратил в ней 124 тысячи гривен и расплатился наличными.

Если вы любитель менее экстремального в денежном плане отдыха можно, например, арендовать теннисный корт – от 160 гривен за 1 час, посетить одесские музеи или сходить в кинотеатр (от 120 гривен). Словом, можно найти чем занять свой досуг в зависимости от размеров кошелька и личных предпочтений.

«Дикий» отдых в Одессе означает, что обо всем туристу придется заботиться самому.

Так, придется самому покупать авиабилеты если вы решили лететь на юг скажем из Киева, в таком случае в одну сторону в июле, самый пик сезона обойдутся от 1500-1700 гривен в одну сторону на одного. Правда в августе цены на билеты традиционно несколько упадут.

Жилье в Одессе можно снять двумя способами – поселиться в гостинице, что обойдется в самом недорогом варианте от 600 гривен за ночь, со средней в 1200 гривен, или снять место-койку в хостеле, что в среднем обойдется в 100-200 гривен за ночь с человека.

Во втором случае питание можно готовить самим исходя из своих возможностей и одесских цен.

Затока – младшая сестра Одессы

Курортный поселок Затока в Одесской области стал популярным у туристов, чьи финансовые возможности более скромны чем того требует Одесса.

К примеру, недельный тур на двоих в отеле без питания у туроператоров обойдется от 12 тысяч гривен, с 1,2-разовым питанием порядка 20 000 гривен.

Впрочем, куда больше здесь различных мини-отелей и разных баз отдыха, условия и цены в которых могут сильно варьироваться, в том числе в зависимости от месяца, например, на август проживание в экономном номере обойдется в 200 гривен с человека, со средним уровнем комфорта – порядка 300 гривен. В июле за одного человека придется заплатить в среднем 300-500 гривен. Жилье класса «премиум» в Затоке обойдется не менее 1000 гривен.

Что до питания, то цены в местных заведениях общепита разумеется куда ниже чем в Одессе и на 300 гривен одного похода в одесский ресторан, в Затоке можно питаться день, конечно если обойтись без кулинарных изысков.

Что до развлечений, то лучше всего в Затоку ехать с детьми, за катание в местном луна-парке на одном из аттракционов придется заплатить 40-70 гривен, суточный абонемент в аквапарк обойдется от 400 гривен за ребенка до 600 гривен взрослому или же можно взять абонемент на лето всего за 1100 гривен.

Добраться до Затоки самостоятельно также несложно, проще всего приехать в Одессу и потратив порядка 50 гривен добраться до места. Такая доступность поездки в Одессу кстати может пригодиться если в Затоке вам станет скучно. Впрочем, «ночная жизнь» есть и там с билетами на дискотеку от 50 до 150 гривен, правда в некоторые дни можно оставить за ночь и несколько сотен гривен.

Азовское море: Бердянск и Кирилловка

Если в силу каких-то причин хочется отдохнуть не на Черном, а на Азовском море, то наиболее популярными вариантами остаются Бердянск и поселок Кирилловка.

Интересно, что у того же Coral Ukraine стоимость недельной путевки на двоих в Бердянск практически не отличается от аналогичной путевки в Одессе и проживание с 1-разовым питанием обойдется от 19 тысяч гривен, а 3-разовое потребует 24 тысяч.

Обед в кафе обойдется, как и в Одессе – в 150 гривен, а ресторан несколько дешевле – около 250 гривен, но можно и готовить самостоятельно, особенно если вы остановились не в гостинице.

Цены на проживание в частном секторе весьма различны – от 100-150 гривен с человека до 400-500 гривен за местный номер люкс, номер в гостинице также сильно варьируется – от нескольких сотен до полутора тысяч гривен.

К услугам отдыхающих аквапарк, билет в который обойдется в зависимости от времени дня от 355 до 690 гривен.

Жилье в Кирилловке в зависимости от уровня комфорта обойдется примерно, от 150 гривен за человека до 400 гривен за номер в частном секторе, и до 1000 гривен за номер в гостинице. Питаться можно в столовых за 100-120 гривен, в кафе понятно дороже, но можно и готовить самим.

Что до развлечений это и традиционный аквапарк за 600-700 гривен, и лунапарк, дельфинарий, виндсерфинг, экскурсии и ночные клубы, как всегда - все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

В целом же самый бюджетный «дикий» вариант недельного отдыха на море летом 2021 года обойдется никак не меньше 15 тысяч гривен, если же вы решили воспользоваться услугами туроператоров эту сумму можно смело удваивать.