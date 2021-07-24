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"Исчадие ада надвигается": над Азовским морем зафиксировали ужасающее небо

"Исчадие ада надвигается": над Азовским морем зафиксировали ужасающее небо
00:23 Сегодня Телеграф Facebook

В курортном поселке Белосарайская коса, что на северном побережье Азовского моря, 22 июля очевидцы наблюдали и засняли надвигающийся на побережье ураган: все выглядело так, будто потемневшее до черноты небо опустилось просто в воду.

Местная жительница Олена Сагак успела сфотографировать это природное явление перед началом шторма. Женщина поделилась фотографиями на своей странице в Facebook.

Пользователи сети активно комментируют и делятся эмоциями от увиденного:

"Исчадие ада надвигается", - написала Елена Попова.
"Это сейчас такое на море??? Вы не боитесь, может уезжать надо?" - спросила Таня Шапка.
"Красиво и страшно одновременно", - сказала Анна Лапчинская.
"В моём представлении Азовское море ласковое, спокойное и каждый раз поражаюсь, видя подобные фото", - прокомментировала Валентина Данилова.

Отметим, что в ночь с 22 на 23 июля в районе Мариуполя, что в 20 км от поселка, была сильная гроза. А в курортной Кирилловке были замечены несколько мощных смерчей. По информации Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, был объявлен первый уровень опасности.

Как сообщал "Телеграф", смертельный ураган под Киевом унес жизни двух человек.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Азовское море, Ураган, Погода, Шторм.
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