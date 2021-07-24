"Исчадие ада надвигается": над Азовским морем зафиксировали ужасающее небо

В курортном поселке Белосарайская коса, что на северном побережье Азовского моря, 22 июля очевидцы наблюдали и засняли надвигающийся на побережье ураган: все выглядело так, будто потемневшее до черноты небо опустилось просто в воду.

Местная жительница Олена Сагак успела сфотографировать это природное явление перед началом шторма. Женщина поделилась фотографиями на своей странице в Facebook.

Пользователи сети активно комментируют и делятся эмоциями от увиденного:

"Исчадие ада надвигается", - написала Елена Попова.

"Это сейчас такое на море??? Вы не боитесь, может уезжать надо?" - спросила Таня Шапка.

"Красиво и страшно одновременно", - сказала Анна Лапчинская.

"В моём представлении Азовское море ласковое, спокойное и каждый раз поражаюсь, видя подобные фото", - прокомментировала Валентина Данилова.

Отметим, что в ночь с 22 на 23 июля в районе Мариуполя, что в 20 км от поселка, была сильная гроза. А в курортной Кирилловке были замечены несколько мощных смерчей. По информации Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, был объявлен первый уровень опасности.

Как сообщал "Телеграф", смертельный ураган под Киевом унес жизни двух человек.