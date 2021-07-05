У побережья Черного моря возник огромный торнадо (фото, видео)

В Черном море у берегов Турции возник огромный торнадо, который напугал туристов. Об этом сообщает Haberler.com.

Отмечается, что вечером на курорте Чакраз в районе города Амасра, начался сильный ветер, из-за которого в море и возник торнадо. Стихия образовалась в 300 метрах от пляжа.

В сети появилось видео явления, которое засняли испуганные туристы. После 15 минут, торнадо исчез и не достиг суши. Никто из людей не пострадал.

Ранее "Телеграф" сообщал о масштабном торнадо в Чехии, который разрушил четыре села.