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COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС

Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
07:54 Сегодня Телеграф

Коронавирусная инфекция уже второй год подряд бьет по целым отраслям экономики и одной из наиболее пострадавших от нее остается туристическая сфера. В самый разгар лета все больше украинцев хотели бы отдохнуть в ЕС, или их туда зовут личные или деловые причины.

Кто, куда и как может съездить в ЕС – разбирался "Телеграф".

В Евросоюз – с прививкой, разрешенной ВОЗ и Европой вакциной

На фоне третьей волны коронавирусной инфекции весной-2021, многие европейские государства ужесточили требования к иностранным гостям, однако с учетом некоторого снижения пандемии и роста числа прививок в мире, ограничения стали ослабевать.

Наконец, в мае было объявлено, что на всей территории Евросоюза будут введены новые правила для лиц, желающих посетить страны ЕС. Ключевым элементом нового порядка должны стать специальные ковид-сертификаты, удостоверяющие факт прививки его обладателя. Собственно, подобные сертификаты в индивидуальном порядке ранее уже были запущены отдельными странами мира, такими как Исландия и Израиль.

В итоге в ЕС заявили о запуске с 1 июля цифрового ковид-сертификата – EU Digital COVID Certificate. В данном документе должна была отражаться информация о сдаче его обладателем теста на COVID-19, а в случае прививки от вируса – каким именно препаратом он был привит.

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В дальнейшем, по замыслу еврочиновников, власти страны должны были самостоятельно решать – пускать ли им на свою территорию без ограничений или нет.

Общим условием для всех стран было требование к тому, какими вакцинами нужно прививаться для пребывания на территории ЕС – вакцины должны были быть утверждены Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В настоящий момент в списке вакцин, одобренных для применения ВОЗ, числятся 6 препаратов: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Modernа и Sinopharm.

Список вакцин, разрешенных ЕМА, включает в себя 4 наименования – Comirnaty, Modernа, AstraZeneca и Johnson&Johnson. 

Привиться правильной вакциной

По данным украинского Министерства здравоохранения, в настоящий момент в нашей стране используются сразу 4 вакцины
- AstraZeneca (Covishield)
- Pfizer-BioNTech
- Sinovac Biotech
- Novavax

Как несложно заметить, в этом списке только два первых препарата – AstraZeneca (Covishield) и Pfizer-BioNTech – рекомендованы ЕМА и ВОЗ, а значит украинцы, которые успели привиться вакцинами Sinovac Biotech и Novavax, скорее всего, не смогут попасть в страны ЕС.

Впрочем, как пояснили "Телеграфу" в туристических фирмах, на деле может оказаться неважно, какой именно вакциной привит турист или любой другой иностранец, въезжающий в ЕС. Все зависит от конкретной страны и цели визита.

Поехать в турпоездку в ЕС нельзя. Ну, почти

По словам директора турагентства Ailes Елены Карасаевой, в настоящий момент для въезда в большинство стран Евросоюза украинцам нужны веские причины и туризм в их число не входит.

"Чтобы приехать в большую часть стран Евросоюза, у вас должна быть одна из следующих причин – лечение, учеба, работа или личные причины, например, посещение родственников. Иногда к этому может добавляться бизнес, но тут вы должны получить приглашения от своего европейского партнера и не везде это является причиной на въезд", – рассказывает собеседница "Телеграфа".

Но не все так плохо. На самом деле есть ряд европейских стран, в которые туристы могут въехать без особых проблем, разумеется, при наличии документов, подтверждающих как минимум сдачу ПЦР-теста в последние двое суток и отрицательный результат на него.

"В этом режиме для туристов открыты Греция, Хорватия, Черногория и Албания. Удивительная ситуация в Италии: сама континентальная страна закрыта для туризма, например, многие украинцы хотели полететь в Рим на матч сборной Украины, но сделать это они не смогли. При этом остров Сардиния открыт для иностранных туристов. При наличии сертификата и данных о прививках можно полететь на отдых в Швейцарию, Испанию и Португалию, правда, при условии, что вы привиты разрешенными на территории ЕС вакцинами. Для большинства же стран ЕС туристы сегодня – это табу", – сетует Карасаева.

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В целом, по словам нашей собеседницы, ситуация в разных странах может сильно различаться, причем эти различия могут ощущаться даже внутри одной страны и зависеть от того, каким транспортом вы планируете добираться.

"Пожалуй, проще всего с автобусами. Наиболее же внимательны обычно в аэропортах, ярче всего это ощущается в той же Италии и Германии, попроще во Франции и Австрии", – уточняет Елена Карасаева.

При этом, добавляет собеседница "Телеграфа", отношение к гражданам Украины внутри ЕС отнюдь не самое жесткое. Благо, ситуация с вирусом в нашей стране куда лучше, чем в других странах.
"В странах ЕС действует сейчас запрет на визиты людей из Британии, Португалии, Индии и РФ, в которых особенно чувствуется действие штамма "Д" коронавируса, хотя той же Португалии это никак не мешает пускать к себе туристов", – говорит Елена Карасаева.

В целом, как заключает специалист, ситуация со странами, которые меняют правила для въезда к себе иностранцев, в том числе туристов, меняются раз в несколько дней. Так что предсказать, какие страны разрешат или запретят у себя туризм, никто не возьмется.

Съездить в гости к родным в Италию – без проблем

Херсонский предприниматель Николай, несколько дней назад вернувшийся из двухнедельной поездки в Италию, признался, что проблем с въездом в страну у него не было. Правда этому помог статус его жены.

"Весной мы поженились с супругой, но из-за третьей волны коронавируса родственники жены, живущие в Италии, не смогли приехать, и мы решили сами посетить мать и ее отчима. Поскольку супруга имеет вид на жительство в Италии, каких-то дополнительных документов для въезда для нее не требовалось. Для меня же мы делали перевод свидетельства о браке на английский с нотариальным заверением, и, конечно же, ПЦР-тесты на обоих. На венгерской границе в автобусе у нас никто никаких документов вовсе не спрашивал. Улетали мы из Италии на самолете из Болоньи. И тут нам пришлось заполнить декларацию о цели нашего визита, времени, проведенном в стране и прочих моментах. Но и тут документов предъявить никто не просил, поверили на слово, что они у нас есть. Думаю, как и везде, многое зависит от смены на таможне – нам везло. Но, хочу заметить, что если бы уже в Италии я оказался где-то без супруги и привлек внимание полиции – объяснить, почему я нахожусь здесь, мне было бы затруднительно", –признается Николай.

Собираем чемоданы! Куда в ЕС можно поехать уже этим летом и какие правила нужно знать туристам

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Все по теме:

ЕС, Туризм, Путешествия, Вакцинация, Коронавирус.
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