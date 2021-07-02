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Новые штаммы - с новыми симптомами: ученые назвали самые ранние признаки заражения коронавирусом

Новые штаммы - с новыми симптомами: ученые назвали самые ранние признаки заражения коронавирусом
05:32 Сегодня Телеграф

С появлением новых штаммов коронавируса в мире у инфицированных людей изменились первые симптомы, сигнализирующие о попадании ковида в организм.

Об этом заявили ученые из Университетского колледжа Лондона, которые обнародовали симптомы коронавирусной инфекции на ранней стадии заражения среди различных возрастных групп, пишет журнал The BMJ.

Так, у детей и молодых людей в возрасте 5-17 лет главный признак коронавируса на начальной стадии - это головная боль. У молодых людей 18 лет часто отсутствует аппетит. А в зрелом возрасте (18-54 года) чаще всего жалуются на боль в мышцах.

Главный симптом для коронавирусных больных всех возрастов на ранней стадии - это озноб. А среди наиболее частых проявлений болезни новых штаммов, помимо уже перечисленных, как и ранее, кашель и утомляемость. У некоторых людей также, как и в 2020-м, наблюдается потеря вкуса и запаха.

Напомним, коронавирус, который на время ослабил обороты в Украине, вернется с новой силой. Об этом заявил врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний, Борис Бриль.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Великобритания, Коронавирус, Новое исследование, Симптомы коронавируса.
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