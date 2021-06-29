Собираем чемоданы! Куда в ЕС можно поехать уже этим летом и какие правила нужно знать туристам

Пандемия коронавируса, кажется, пошла на спад. Летом многие традиционно отправляются на отдых в страны Европы. Полезным будет ознакомиться с ограничениями, которые все еще присутствуют в излюбленных местах отдыха.

На сайте Euronews размещен обзор ограничений, остающихся в силе в летний период. "Телеграф" знакомит вас с переводом этого материала.

Во многих странах продолжают действовать ограничения на поездки, которые призваны сдержать распространение COVID-19. Вот краткое описание ограничений на поездки, действующих по всей Европе и за ее пределами:

Албания

Албания по-прежнему рекомендует воздерживаться от всех поездок без уважительной причины.

Меры по сдерживанию COVID-19 остаются в силе, включая комендантский час и ограниченное количество общественных собраний.

Все сухопутные границы теперь открыты.

Туристы, въезжающие в Албанию из Греции и Северной Македонии, должны пройти карантин в своих помещениях в течение двух недель.

Для всех иностранных граждан требуется отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный менее чем за 72 часа до прибытия.

Андорра

Для въезда в Андорру необходимо проехать либо через Испанию, либо через Францию, поэтому проверьте ограничения, действующие в этих странах, на поездки, прежде чем планировать свое путешествие.

Государство Андорра по-прежнему находится под строгими ограничениями на поездки, и официальные лица рекомендуют воздерживаться от всех поездок, кроме необходимых. Поездки в целях туризма в настоящее время приостановлены.

Меры безопасности включают ограничения в отношении досуга, культуры, спорта и катания на лыжах.

Путешественникам, которые намерены остаться в Андорре более чем на три ночи, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

В случае достижения целевых показателей к концу июня планируется вакцинировать до 60 процентов населения.

Австрия

Отели, рестораны и места отдыха теперь открыты для летнего туризма.

Действует запрет на посадку для рейсов из Южной Африки, Индии, Бразилии и Великобритании.

Для входа во все закрытые общественные места требуется либо отрицательный тест на COVID, либо подтверждение вакцинации.

Беларусь

Все общественные места и туристические места открыты без каких-либо ограничений.

Коммерческие рейсы в Беларусь возобновились после краткого закрытия в начале этого года.

Рейсы из Великобритании возобновлены после временной приостановки из-за предполагаемого угона рейса Ryanair.

Все прибывшие иностранцы должны иметь подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста, выданного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Бельгия

Бельгия надеется возобновить "свободные и безопасные" поездки после присоединения к системе Европейской цифровой сертификации COVID.

Бары и рестораны в Бельгии вновь открылись.

Пункты назначения были поделены на зоны с цветовой кодировкой, аналогично системе, используемой во Франции и Великобритании.

Лица, въезжающие в страну, должны заполнить анкету, позволяющую отследить маршрут и контакты, за 48 часов до прибытия и представить отрицательный результат ПЦР-теста, взятого не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Для поощрения семейных поездок, детям будут предоставлены два бесплатных ПЦР-теста.

Маски больше не требуются на открытых площадках, но остаются обязательными в закрытых помещениях, таких как магазины и места богослужений.

Босния и Герцеговина

Босния и Герцеговина открыты для туристов, если они могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выданный не менее чем за 48 часов до поездки, или подтверждение вакцинации более чем двухнедельной давности.

Без них в страну могут въехать только граждане соседних Хорватии, Черногории и Сербии.

Продуктовые магазины, аптеки, рестораны и кафе открыты, как и большинство других предприятий, но с 11 вечера до 5 утра действует комендантский час.

Люди должны носить маски в открытых и закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте.

Пограничная полиция Боснии и Герцеговины регулярно публикует обновленную информацию о зарубежных поездках

Болгария

В Болгарии начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.

Для въезда необходим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до поездки.

Людям, путешествующим из Индии, Бангладеш, Бразилии, Бутана, Непала, Шри - Ланки, Мальдивских островов, Пакистана и некоторых стран и территорий в Африке, запрещено въезжать в Болгарию - это условие должно быть пересмотрено в конце июля.

Ограничений на передвижение между городами нет, и полицейские контрольно-пропускные пункты прекратили работу. Сектор досуга и развлечений либо находится на карантине, либо работает в ограниченном режиме.

Ношение маски для лица обязательно во всех закрытых общественных местах и на всех открытых площадках, где невозможно поддерживать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы в размере до 1000 евро.

Хорватия

В Хорватии начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.

Все пассажиры, прибывающие из страны ЕС/ЕЭЗ, включенной в "зеленый список", допускаются в Хорватию, если они могут показать отрицательный результат ПЦР-теста, взятый за 48 часов до отъезда, или сертификат о вакцинации, показывающий, что с момента их первой или второй инъекции прошло не менее 14 дней.

В случае отсутствия вышеперечисленных документов путешественники по прибытии в Хорватию обязаны изолироваться на срок 10 дней. Эта изоляция может быть сокращена путем получения отрицательного результата ПЦР-теста или быстрого антигенного анализа, проведенного в Хорватии.

Гражданам Великобритании или любой другой страны, не входящей в ЕС/ЕЭЗ, разрешается въезжать в страну при необходимости.

Правительство призывает людей проявлять осторожность после сообщений о ряде случаев заболевания коронавирусом, связанных с посещением баров и ночных клубов.

Кипр

Кипр открыт для туризма.

В стране действует система цветовой маркировки с требованиями к путешественникам в зависимости от их местоположения.

Новое объявление показало, что путешественники из Польши и Румынии будут освобождены от тестирования и самоизоляции при въезде в страну по причине перехода из оранжевой зоны в зеленую.

Прибывающие из Хорватии и Испании имели противоположную ситуацию, и теперь им для въезда требуется двойное тестирование.

Нет никаких требований к сертификату вакцинации, но во всех случаях необходимо получить авиабилет на Кипр, а также отрицательный результат ПЦР-теста для прибывших из оранжевой и красной зон.

Действует комендантский час, который ограничивает передвижение с 9 вечера до 5 утра, и во всех общественных местах требуются маски для лица.

Чешская Республика

В Чешской Республике начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.

Путешественникам также необходимо заполнить Анкету, позволяющую отследить маршрут и контакты пассажира и предъявить ее по прибытии.

Дания

В Дании начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.

Полностью вакцинированные туристы теперь могут путешествовать в Данию.

Страна ввела исключение для путешественников, у которых есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Страна медленно открывается, так как добилась хороших успехов в контроле вируса. К 1 октября есть намерение снять все ограничения.

Рестораны могут обслуживать клиентов в помещении, если они были вакцинированы, или могут показать отрицательный результат теста.

Маски не требуются на открытом воздухе, за исключением общественного транспорта в час пик и для стоящих пассажиров.

Эстония

Эстония принимает людей без симптомов COVID-19, прибывающих из ЕС или ЕЭЗ.

Если вы прибываете из страны ЕС/ЕЭЗ с уровнем инфицирования более 150 случаев на 100 тыс населения за последние 14 дней, то потребуется пройти 10-дневный карантин.

На границе проверяются проездные документы и медицинские симптомы.

Правительство также планирует отменить ограничения для приезжих, у которых есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Финляндия

Пограничные ограничения в Финляндии были продлены до июня, но регулярные пассажирские рейсы возобновились с ужесточением мер безопасности на границах.

Вводится 14-дневный карантин, а также обязательный медицинский осмотр по прибытии.

Франция

Во Франции нет ограничений на международные поездки.

Французское правительство обновило свой сертификат о вакцинации COVID-19, чтобы привести его в соответствие с европейским цифровым сертификатом COVID .

Это позволяет неограниченно путешествовать по Европе, используя подтверждение вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждение выздоровления от COVID-19 менее шести месяцев назад.

Полностью вакцинированные посетители из Соединенного Королевства и Соединенных Штатов по-прежнему будут обязаны предоставить отрицательный результат теста. Но им больше не придется проходить карантин, и теперь им будут разрешены поездки не только по уважительной причине.

Система по принципу светофора, запущенная 4 июня, позволила въехать во Францию гражданам 36 стран с доказательством ПЦР-теста или теста на антиген, выполненного в течение последних 72 часов.

Страны, отнесенные к "красной зоне" по французской системе, включают Аргентину, Чили, Южную Африку, Индию, Пакистан и Турцию.

Больше не будет комендантского часа, и ношение масок не будет обязательным на открытом воздухе "за исключением определенных обстоятельств: когда люди собираются вместе, когда они находятся в людном месте, в очереди, на рынке или на трибунах стадиона".

Германия

В Германии начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.

Туристам, въезжающим в страну, необходимо заполнить цифровую регистрационную форму перед поездкой и иметь при себе подтверждение отрицательного теста на COVID.

перед поездкой и иметь при себе подтверждение отрицательного теста на COVID. Ожидается, что это изменится 1 июля, когда будет снято большинство предупреждений о поездках во время пандемии.

Ожидается, что прибывшие из других "районов, вызывающих озабоченность", направятся прямо на домашний карантин на десять дней. При наличии отрицательного результата ПЦР-теста этот период сокращается до пяти дней.

К этим странам относятся: Ботсвана, Бразилия, Эсватини, Индия, Лесото, Мозамбик, Малави, Непал, Зимбабве, Замбия, Южная Африка, Уругвай и Северная Ирландия.

Греция

Греция официально открыла свой туристический сезон, а это означает, что ограничения также уменьшились.

В Греции начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.

К концу июня планируется объявить 80 островов, включая большинство основных мест отдыха в стране, безопасными для отдыха.

Пляжи открыты, но люди должны соблюдать социальную дистанцию.

Рестораны и бары могут оставаться открытыми до полуночи. Для всех гостиниц действует комендантский час с 12:30 до 5 утра.

Почти для всех прибывающих требуется ПЦР-тест, цифровой сертификат ЕС или подтверждение вакцинации.

Все прибывшие должны заполнить анкету, позволяющую отследить маршрут и контакты пассажира.

Венгрия

В качестве общего правила с 1 сентября 2020 года въезд в Венгрию разрешен только гражданам Венгрии.

Иностранцам, путешествующим по делам или для участия в спортивных или культурных мероприятиях, разрешается въезжать в Венгрию при условии, что по прибытии у них будет два отрицательных теста на COVID-19 или карантин.

Комендантский час больше не действует. Магазины и поставщики услуг теперь открыты в обычном режиме.

Исландия

Теперь в Исландии приветствуются все туристы, если они могут предоставить полный сертификат о вакцинации против COVID или доказательство того, что они перенесли и выздоровели от COVID - 19.

Если у вас есть сертификат, вам необходимо пройти бесплатный тест на COVID-19 по прибытии. Путешественники должны дождаться результата этого теста (обычно его получают в течение 5-6 часов, но иногда может потребоваться до 24 часов) в своем отеле. Если результат отрицательный, то карантин или повторный тест не требуются.

Ирландия

Все пассажиры должны пройти обязательный 14-дневный карантин в отеле, если прибыли из любой страны, которую правительств Ирландии считает страной с высокой степенью риска.

Лица из стран с низким уровнем риска, находящиеся на карантине дома, могут пройти бесплатный ПЦР-тест через 5 дней. Карантин может закончиться, если результат окажется отрицательным.

Прибытие в Ирландию без доказательств отрицательного/ "не выявленного" результата теста будут нарушением закона.

Италия

Италия начала выдавать и принимать европейский цифровой сертификат COVID-19.

Комендантский час уже закончился.

Страна использует цветовую маркировку, и большинство из районов страны находятся в желтых зонах, что означает, что разрешено обедать на открытом воздухе, и открыты отели.

Ношение масок остается обязательным в общественных местах.

Косово

Рекомендуется воздерживаться от всех поездок в Косово и из Косово, кроме основных поездок по уважительной причине, и правительство объявило о строгих временных мерах по борьбе с вирусом.

Отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный менее 72 часов назад, требуется для всех иностранных туристов, въезжающих в Косово из стран с высоким числом случаев заболевания COVID-19.

Эти страны отмечены красным или оранжевым цветом на официальной карте Европейского центра профилактики и контроля болезней.

Латвия

Въезд в Латвию разрешен только по уважительной причине .

Каждый, кто намеревается въехать в Латвию, должен заполнить и подать электронную форму не ранее, чем за 48 часов до въезда в Латвию.

По прибытии в Латвию необходимо соблюдать 10-дневную самоизоляцию, даже при наличии отрицательного результата теста.

Все прибывшие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, чтобы получить разрешение на въезд в Латвию.

Путешественники, которые были вакцинированы против COVID-19, освобождаются от предоставления отрицательного ПЦР-теста (требуется сертификат о вакцинации).

Лихтенштейн

Любой, кто едет в Лихтенштейн из страны с "высокой степенью риска", должен пройти карантин в течение 10 дней по прибытии.

По большей части индустрия туризма работает, и в общественных местах применяются обычные меры по борьбе с COVID-19, такие как ношение масок для лица и социальное дистанцирование.

Лихтенштейн следует рекомендациям Швейцарии по путешествиям, поэтому информацию о путешествиях в любую страну можно найти здесь.

Литва

Иностранные граждане, направляющиеся в Литву, должны заполнить онлайн-регистрационную форму не ранее, чем за 24 часа до начала своего путешествия.

Действует 10-дневный карантин.

Границы остаются открытыми для граждан ЕС и ЕЭЗ, но передвижение внутри страны крайне ограничено.

Всем, кто прибывает в Литву, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов или пройти тестирование по прибытии в аэропорт. Все путешественники должны затем пройти карантин в течение 10 дней.

Люксембург

Люксембург приветствует туристов, но прибывающим необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антиген, сделанный не более 72 часов до приезда.

При въезде в Люксембург не требуется карантин. Однако если у вас нет доказательств отрицательного теста или вы не прошли экспресс-тест на антиген в аэропорту (стоимость которого составляет 10 евро), вам необходимо будет самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока вы не сможете показать отрицательный тест.

Ночной комендантский час действует с 11 вечера до 6 утра.

Северная Македония

В Северной Македонии границы открыты.

Бары, рестораны и кафе открыты с соблюдением социальной дистанции и дополнительных мер гигиены.

Другие предприятия, включая магазины и парикмахерские, открыты.

Мальта

Мальта работает с помощью системы светофора, которая определит, какие ограничения будут к вам применены по прибытии.

Все прибывшие из стран, не включенных в зеленый список, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов назад. В случае не предоставления результата теста, необходимо будет пройти тестирование по прибытии.

список, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов назад. В случае не предоставления результата теста, необходимо будет пройти тестирование по прибытии. В настоящее время отсутствуют действующие требования на карантин по прибытии.

Теперь люди могут путешествовать из Мальты в Северную Ирландию без необходимости в карантине.

Молдова

В Молдове действует чрезвычайное положение, в течение которого бары, рестораны и кафе должны закрываться с 10 вечера до 7 утра.

Большинство отелей открыты без каких-либо ограничительных мер.

Публичные мероприятия с участием менее 50 человек разрешены, но не вблизи районов с высоким риском заражения.

Регулярные обновления об ограничениях на поездки, которые зависят от того, откуда вы путешествуете, поступают с веб-сайта пограничной полиции здесь.

Монако

Монако открыто для туристов и следует системе светофора ЕС для определения ограничений на въезд.

Туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов до прибытия. В случае отсутствия отрицательного теста необходимо пройти карантин.

Черногория

Путешественники должны предоставить подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.

В большинстве случаев прибывшие в Черногорию должны находиться на изоляции в течение 14 дней.

Комендантский час все еще соблюдается.

Нидерланды

Иностранные туристы, путешествующие из безопасных стран с низким риском COVID-19, могут свободно въезжать в Нидерланды.

Все прибывшие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более 72 часов назад и заполнить форму медицинской декларации .

Все, кто прибывает в Нидерланды из районов с высокой степенью риска, должны самостоятельно пройти 10-дневный карантин.

Для тех, кто прибывает из "безопасных" стран ЕС, Азии и Океании, не требуется никаких отрицательных тестов или карантинного периода.

Норвегия

Норвежские границы по-прежнему закрыты для большинства стран.

Всем, прибывающим в Норвегию, необходимо будет предоставить доказательства отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 24 часа до поездки.

Путешественникам из некоторых европейских регионов с низким уровнем инфицирования теперь разрешен въезд в страну.

Если результат теста отрицательный, то период карантина можно сократить до 7 дней.

Все путешественники в Норвегию также должны заполнить онлайн-регистрационную форму до прибытия.

Польша

В Польше начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.

Границы открыты для путешественников из большинства стран ЕС/ЕЭЗ.

Польша в данный момент разрешает путешественникам с сертификатом о вакцинации от COVID-19 въезжать без необходимости карантина.

Португалия

Путешественники из большинства европейских стран приветствуются в Португалии, в том числе для поездок без существенной уважительной причины. Все прибывшие в возрасте старше 2 лет должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и пройти медицинское обследование после приземления. Нет никаких требований к карантину.

Великобритания недавно неожиданно добавила Португалию в свой "янтарный список", в результате чего многие британские туристы с трудом возвращаются домой.

Мадейра теперь позволяет всем пассажирам, которые могут доказать, что они были вакцинированы или недавно выздоровели от коронавируса, посещать ее в рамках "зеленого транспортного коридора".

Маски для лица необходимо носить в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, а во всех общественных местах действуют дополнительные меры гигиены. Рестораны и места для проведения мероприятий должны закрываться в 10:30 вечера.

Аналогичные меры были приняты в регионах архипелага Азорские острова и Мадейра.

Румыния

Отели, гостевые дома и другие туристические объекты открыты и подпадают под ограничения COVID-19.

С 10 вечера до 5 утра действует комендантский час, в течение которого вам нужно будет доказать причину своей поездки.

Только основные поездки по уважительной причине разрешены для людей, прибывающих из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, включая Великобританию.

Пассажиры из Великобритании должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии.

Россия

Временные ограничения на въезд и выезд через сухопутные границы России были введены в конце марта. Ожидается, что эти ограничения будут пересмотрены в июне.

У всех прибывающих в Россию будут проверена температура и по прибытии они должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Сан-Марино

Сан-Марино открыто для туристов и практически не имеет ограничений на въезд.

Если вы направляетесь в Сан-Марино через Италию, вам нужно будет ознакомиться с рекомендациями по путешествиям в Италию, прежде чем отправиться в путь.

Рестораны, бары, кафе и другие места отдыха открыты с учетом мер социального дистанцирования и требований к ношению масок для лица.

Сербия

Все прибывающие в Сербию чтобы получить разрешение на въезд должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. Вы также можете быть помещены на 10-дневный карантин.

По прибытии применяются обычные меры безопасности при COVID-19.

Ресторанам, кафе и барам разрешается обслуживать клиентов, как на открытых площадках, так и в помещениях с ограниченной вместимостью до 10 вечера.

Словакия

Для большинства путешественников действуют ограничения на въезд в Словакию, поскольку вирус продолжает распространяться.

Всем прибывающим, в том числе из ЕС/ЕЭЗ или Швейцарии, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии и пройти период самоизоляции. Им также необходимо будет зарегистрировать свое прибытие через онлайн-форму.

Словения

Границы Словении открыты, и по прибытии могут быть проведены медицинские осмотры.

Страна внедряет систему светофора и поэтому был объявлен новый список стран красной зоны . Если вы прибываете из страны, включенной в "красный список", по прибытии вас попросят пройти карантин в течение 10 дней.

. Если вы прибываете из страны, включенной в "красный список", по прибытии вас попросят пройти карантин в течение 10 дней. Ограничения, вызванные COVID-19, различаются в разных муниципалитетах.

Испания

Испания вновь открылась для туристов при условии, что они смогут доказать, что были вакцинированы против COVID-19.

Испания недавно в рамках подготовки к лету присоединилась к странам, использующим европейский цифровой сертификат COVID-19.

Тесты на антигены теперь принимаются вместо ПЦР для путешественников из стран, включенных в список зон риска, включая Францию и Германию, в то время как для районов с низким уровнем заболеваемости тесты не требуются.

Швеция

Международные рейсы в Швецию и из нее остаются ограниченными, и вы можете попасть под действие ограничений на въезд.

Въезд из Великобритании и стран, не входящие в ЕС/ЕЭЗ, больше не запрещен, но требуется пройти тест при въезде и на пятый день после прибытия. Также требуется самоизоляция в течение недели после въезда.

Большая часть экономики остается открытой благодаря социальному дистанцированию, маскам для лица и дополнительным мерам гигиены.

Правительство рекомендовало гражданам Швеции избегать всех поездок без крайней необходимости за пределы ЕС/ЕЭЗ и Шенгенской зоны.

Швейцария

Барам и ресторанам было разрешено вновь открыться для обслуживания на открытом воздухе, и могут быть возобновлены культурные мероприятия.

Страны посещения были разделены на три категории: страны с низким уровнем риска, страны с тревожным уровнем риска и соседние страны.

Швейцария имеет более широкий разрешенный список стран, чем большинство европейских стран. Он регулярно обновляется здесь.

Действуют обычные требования, включая отрицательные результаты ПЦР-теста и заполненную онлайн-форму заявки .

. Для лиц, прибывающих из стран с высоким уровнем риска, все равно потребуется самоизоляция на 10 дней.

Турция

Большинство путешественников в Турцию в возрасте от 6 лет и старше должны будут показать отрицательный результат ПЦР-теста, прежде чем они смогут въехать в страну, и их могут попросить пройти медицинское обследование по прибытии.

Общественные и гостиничные услуги предоставляются, но с 9 вечера до 5 утра действует комендантский час. 1 июля правила будут пересмотрены.

Полностью вакцинированные владельцы разрешений в возрасте до 18 лет и старше 65 лет не подпадают под действие этих ограничений.

Курение в общественных местах на данный момент запрещено.

Ношение маски на открытом воздухе обязательно.

Турецкие авиалинии опубликовали список ограничений на полеты в Турцию по странам.

Украина

Страна разделена на желтую, оранжевую и красную зоны с целью постепенного перевода их в зеленую зону путем вакцинации. Все посетители должны иметь медицинскую страховку.

Строгие меры в красных зонах с нулевой возможностью проживания и отсутствием публичных мероприятий. Другие зоны допускают поселение в гостиницах и мероприятия с социальным дистанцированием и комендантским часом с полуночи до 7 утра.

Ограничения на въезд зависят от того, въезжаете ли вы из страны "зеленой" или "красной" зоны.

Лица, въезжающие в Украину из стран с высоким уровнем риска, должны пройти 14-дневный карантин под наблюдением.

В Украине можно пройти ПЦР-тест, и если он окажется отрицательным, карантин не понадобится.

Объединенное Королевство

Великобритания добавила еще 15 стран и территорий в свой зеленый список. Найдите их всех здесь .

. Четвертый и заключительный этап "дорожной карты карантина" Великобритании был отложен из-за опасений по поводу распространяющегося дельта-варианта коронавируса.

Великобритания обновила свои ограничения на проезд до системы по принципу светофора, которая включает зеленый, желтый и красный цвета. Ограничения на поездки различаются для каждой зоны, более подробная информация здесь .

. Больше нет никаких юридических ограничений для международных поездок, но людям настоятельно не рекомендуется путешествовать в страны, включенные в красный/желтый список.

Все прибывающие в Великобританию должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, заполнить анкету, позволяющая отследить маршрут и контакты пассажира и разместиться на карантин на 10 дней.

Ватикан