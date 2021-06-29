Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020
Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020
"Новая вспышка неизбежна": врач ответил, когда Украину охватит четвертая волна коронавируса
"Новая вспышка неизбежна": врач ответил, когда Украину охватит четвертая волна коронавируса
Беларусь рвет последние концы с ЕС: куда ведет страну Лукашенко
Беларусь рвет последние концы с ЕС: куда ведет страну Лукашенко

Собираем чемоданы! Куда в ЕС можно поехать уже этим летом и какие правила нужно знать туристам

Собираем чемоданы! Куда в ЕС можно поехать уже этим летом и какие правила нужно знать туристам
Обновлено 12:15 Сегодня Телеграф

Пандемия коронавируса, кажется, пошла на спад. Летом многие традиционно отправляются на отдых в страны Европы. Полезным будет ознакомиться с ограничениями, которые все еще присутствуют в излюбленных местах отдыха.

На сайте Euronews размещен обзор ограничений, остающихся в силе в летний период. "Телеграф" знакомит вас с переводом этого материала.

Во многих странах продолжают действовать ограничения на поездки, которые призваны сдержать распространение COVID-19. Вот краткое описание ограничений на поездки, действующих по всей Европе и за ее пределами:

Албания

  • Албания по-прежнему рекомендует воздерживаться от всех поездок без уважительной причины.
  • Меры по сдерживанию COVID-19 остаются в силе, включая комендантский час и ограниченное количество общественных собраний.
  • Все сухопутные границы теперь открыты.
  • Туристы, въезжающие в Албанию из Греции и Северной Македонии, должны пройти карантин в своих помещениях в течение двух недель.
  • Для всех иностранных граждан требуется отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный менее чем за 72 часа до прибытия.

Андорра

  • Для въезда в Андорру необходимо проехать либо через Испанию, либо через Францию, поэтому проверьте ограничения, действующие в этих странах, на поездки, прежде чем планировать свое путешествие.
  • Государство Андорра по-прежнему находится под строгими ограничениями на поездки, и официальные лица рекомендуют воздерживаться от всех поездок, кроме необходимых. Поездки в целях туризма в настоящее время приостановлены.
  • Меры безопасности включают ограничения в отношении досуга, культуры, спорта и катания на лыжах.
  • Путешественникам, которые намерены остаться в Андорре более чем на три ночи, необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.
  • В случае достижения целевых показателей к концу июня планируется вакцинировать до 60 процентов населения.

Австрия

  • Отели, рестораны и места отдыха теперь открыты для летнего туризма.
  • Действует запрет на посадку для рейсов из Южной Африки, Индии, Бразилии и Великобритании.
  • Для входа во все закрытые общественные места требуется либо отрицательный тест на COVID, либо подтверждение вакцинации.

Как правильно питаться летом и сколько пить воды: диетолог дала семь рекомендаций

Беларусь

  • Все общественные места и туристические места открыты без каких-либо ограничений.
  • Коммерческие рейсы в Беларусь возобновились после краткого закрытия в начале этого года.
  • Рейсы из Великобритании возобновлены после временной приостановки из-за предполагаемого угона рейса Ryanair.
  • Все прибывшие иностранцы должны иметь подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста, выданного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Бельгия

  • Бельгия надеется возобновить "свободные и безопасные" поездки после присоединения к системе Европейской цифровой сертификации COVID.
  • Бары и рестораны в Бельгии вновь открылись.
  • Пункты назначения были поделены на зоны с цветовой кодировкой, аналогично системе, используемой во Франции и Великобритании.
  • Лица, въезжающие в страну, должны заполнить анкету, позволяющую отследить маршрут и контакты, за 48 часов до прибытия и представить отрицательный результат ПЦР-теста, взятого не ранее, чем за 72 часа до поездки.
  • Для поощрения семейных поездок, детям будут предоставлены два бесплатных ПЦР-теста.
  • Маски больше не требуются на открытых площадках, но остаются обязательными в закрытых помещениях, таких как магазины и места богослужений.

Босния и Герцеговина

  • Босния и Герцеговина открыты для туристов, если они могут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, выданный не менее чем за 48 часов до поездки, или подтверждение вакцинации более чем двухнедельной давности.
  • Без них в страну могут въехать только граждане соседних Хорватии, Черногории и Сербии.
  • Продуктовые магазины, аптеки, рестораны и кафе открыты, как и большинство других предприятий, но с 11 вечера до 5 утра действует комендантский час.
  • Люди должны носить маски в открытых и закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте.
  • Пограничная полиция Боснии и Герцеговины регулярно публикует обновленную информацию о зарубежных поездках 

Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке

Болгария

  • В Болгарии начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.
  • Для въезда необходим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, взятый не более чем за 72 часа до поездки.
  • Людям, путешествующим из Индии, Бангладеш, Бразилии, Бутана, Непала, Шри - Ланки, Мальдивских островов, Пакистана и некоторых стран и территорий в Африке, запрещено въезжать в Болгарию - это условие должно быть пересмотрено в конце июля.
  • Ограничений на передвижение между городами нет, и полицейские контрольно-пропускные пункты прекратили работу. Сектор досуга и развлечений либо находится на карантине, либо работает в ограниченном режиме.
  • Ношение маски для лица обязательно во всех закрытых общественных местах и на всех открытых площадках, где невозможно поддерживать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. За несоблюдение этого требования предусмотрены штрафы в размере до 1000 евро.

Хорватия

  • В Хорватии начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.
  • Все пассажиры, прибывающие из страны ЕС/ЕЭЗ, включенной в "зеленый список", допускаются в Хорватию, если они могут показать отрицательный результат ПЦР-теста, взятый за 48 часов до отъезда, или сертификат о вакцинации, показывающий, что с момента их первой или второй инъекции прошло не менее 14 дней.
  • В случае отсутствия вышеперечисленных документов путешественники по прибытии в Хорватию обязаны изолироваться на срок 10 дней. Эта изоляция может быть сокращена путем получения отрицательного результата ПЦР-теста или быстрого антигенного анализа, проведенного в Хорватии.
  • Гражданам Великобритании или любой другой страны, не входящей в ЕС/ЕЭЗ, разрешается въезжать в страну при необходимости.
  • Правительство призывает людей проявлять осторожность после сообщений о ряде случаев заболевания коронавирусом, связанных с посещением баров и ночных клубов.

Кипр

  • Кипр открыт для туризма.
  • В стране действует система цветовой маркировки с требованиями к путешественникам в зависимости от их местоположения.
  • Новое объявление показало, что путешественники из Польши и Румынии будут освобождены от тестирования и самоизоляции при въезде в страну по причине перехода из оранжевой зоны в зеленую.
  • Прибывающие из Хорватии и Испании имели противоположную ситуацию, и теперь им для въезда требуется двойное тестирование.
  • Нет никаких требований к сертификату вакцинации, но во всех случаях необходимо получить авиабилет на Кипр, а также отрицательный результат ПЦР-теста для прибывших из оранжевой и красной зон.
  • Действует комендантский час, который ограничивает передвижение с 9 вечера до 5 утра, и во всех общественных местах требуются маски для лица.

Ирина Шейк похвасталась аппетитными формами в откровенном бикини

Чешская Республика

  • В Чешской Республике начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.
  • Путешественникам также необходимо заполнить Анкету, позволяющую отследить маршрут и контакты пассажира и предъявить ее по прибытии. 

Дания

  • В Дании начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.
  • Полностью вакцинированные туристы теперь могут путешествовать в Данию.
  • Страна ввела исключение для путешественников, у которых есть сертификат о вакцинации против COVID-19.
  • Страна медленно открывается, так как  добилась хороших успехов в контроле вируса. К 1 октября есть намерение снять все ограничения.
  • Рестораны могут обслуживать клиентов в помещении, если они были вакцинированы, или могут показать отрицательный результат теста.
  • Маски не требуются на открытом воздухе, за исключением общественного транспорта в час пик и для стоящих пассажиров.

Эстония

  • Эстония принимает людей без симптомов COVID-19, прибывающих из ЕС или ЕЭЗ.
  • Если вы прибываете из страны ЕС/ЕЭЗ с уровнем инфицирования более 150 случаев на 100 тыс населения за последние 14 дней, то потребуется пройти 10-дневный карантин.
  • На границе проверяются проездные документы и медицинские симптомы.
  • Правительство также планирует отменить ограничения для приезжих, у которых есть сертификат о вакцинации против COVID-19.

Финляндия

  • Пограничные ограничения в Финляндии были продлены до июня, но регулярные пассажирские рейсы возобновились с ужесточением мер безопасности на границах.
  • Вводится 14-дневный карантин, а также обязательный медицинский осмотр по прибытии.

Франция

  • Во Франции нет ограничений на международные поездки.
  • Французское правительство обновило свой сертификат о вакцинации COVID-19, чтобы привести его в соответствие с европейским цифровым сертификатом COVID .
  • Это позволяет неограниченно путешествовать по Европе, используя подтверждение вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждение выздоровления от COVID-19 менее шести месяцев назад.
  • Полностью вакцинированные посетители из Соединенного Королевства и Соединенных Штатов по-прежнему будут обязаны предоставить отрицательный результат теста. Но им больше не придется проходить карантин, и теперь им будут разрешены поездки не только по уважительной причине.
  • Система по принципу светофора, запущенная 4 июня, позволила въехать во Францию гражданам 36 стран с доказательством ПЦР-теста или теста на антиген, выполненного в течение последних 72 часов.
  • Страны, отнесенные к "красной зоне" по французской системе, включают Аргентину, Чили, Южную Африку, Индию, Пакистан и Турцию.
  • Больше не будет комендантского часа, и ношение масок не будет обязательным на открытом воздухе "за исключением определенных обстоятельств: когда люди собираются вместе, когда они находятся в людном месте, в очереди, на рынке или на трибунах стадиона".

На Львов обрушился внезапный ураган с ливнем: ветром сдувает террасы, а в ресторанах нет света (видео)

Германия

  • В Германии начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.
  • Туристам, въезжающим в страну, необходимо заполнить цифровую регистрационную форму перед поездкой и иметь при себе подтверждение отрицательного теста на COVID.
  • Ожидается, что это изменится 1 июля, когда будет снято большинство предупреждений о поездках во время пандемии.
  • Ожидается, что прибывшие из других "районов, вызывающих озабоченность", направятся прямо на домашний карантин на десять дней. При наличии отрицательного результата ПЦР-теста этот период сокращается до пяти дней.
  • К этим странам относятся: Ботсвана, Бразилия, Эсватини, Индия, Лесото, Мозамбик, Малави, Непал, Зимбабве, Замбия, Южная Африка, Уругвай и Северная Ирландия.

Греция

  • Греция официально открыла свой туристический сезон, а это означает, что ограничения также уменьшились.
  • В Греции начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.
  • К концу июня планируется объявить 80 островов, включая большинство основных мест отдыха в стране, безопасными для отдыха.
  • Пляжи открыты, но люди должны соблюдать социальную дистанцию.
  • Рестораны и бары могут оставаться открытыми до полуночи. Для всех гостиниц действует комендантский час с 12:30 до 5 утра.
  • Почти для всех прибывающих требуется ПЦР-тест, цифровой сертификат ЕС или подтверждение вакцинации.
  • Все прибывшие должны заполнить анкету, позволяющую отследить маршрут и контакты пассажира.

Венгрия

  • В качестве общего правила с 1 сентября 2020 года въезд в Венгрию разрешен только гражданам Венгрии.
  • Иностранцам, путешествующим по делам или для участия в спортивных или культурных мероприятиях, разрешается въезжать в Венгрию при условии, что по прибытии у них будет два отрицательных теста на COVID-19 или карантин.
  • Комендантский час больше не действует. Магазины и поставщики услуг теперь открыты в обычном режиме.

Исландия

  • Теперь в Исландии приветствуются все туристы, если они могут предоставить полный сертификат о вакцинации против COVID или доказательство того, что они перенесли и выздоровели от COVID - 19.
  • Если у вас есть сертификат, вам необходимо пройти бесплатный тест на COVID-19 по прибытии. Путешественники должны дождаться результата этого теста (обычно его получают в течение 5-6 часов, но иногда может потребоваться до 24 часов) в своем отеле. Если результат отрицательный, то карантин или повторный тест не требуются.

Ирландия

  • Все пассажиры должны пройти обязательный 14-дневный карантин в отеле, если прибыли из любой страны, которую правительств Ирландии считает страной с высокой степенью риска.
  • Лица из стран с низким уровнем риска, находящиеся на карантине дома, могут пройти бесплатный ПЦР-тест через 5 дней. Карантин может закончиться, если результат окажется отрицательным.
  • Прибытие в Ирландию без доказательств отрицательного/ "не выявленного" результата теста будут нарушением закона.

Вера Брежнева показала стильный образ на отдыхе

Италия

  • Италия начала выдавать и принимать европейский цифровой сертификат COVID-19.
  • Комендантский час уже закончился.
  • Страна использует цветовую маркировку, и большинство из  районов страны находятся в желтых зонах, что означает, что разрешено обедать на открытом воздухе, и открыты отели.
  • Ношение масок остается обязательным в общественных местах.

Косово

  • Рекомендуется воздерживаться от всех поездок в Косово и из Косово, кроме основных поездок по уважительной причине, и правительство объявило о строгих временных мерах по борьбе с вирусом.
  • Отрицательный результат ПЦР-теста, выполненный менее 72 часов назад, требуется для всех иностранных туристов, въезжающих в Косово из стран с высоким числом случаев заболевания COVID-19.
  • Эти страны отмечены красным или оранжевым цветом на официальной карте Европейского центра профилактики и контроля болезней.

Латвия

  • Въезд в Латвию разрешен только по уважительной причине .
  • Каждый, кто намеревается въехать в Латвию, должен заполнить и подать электронную форму не ранее, чем за 48 часов до въезда в Латвию.
  • По прибытии в Латвию необходимо соблюдать 10-дневную самоизоляцию, даже при наличии отрицательного результата теста.
  • Все прибывшие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, чтобы получить разрешение на въезд в Латвию.
  • Путешественники, которые были вакцинированы против COVID-19, освобождаются от предоставления отрицательного ПЦР-теста (требуется сертификат о вакцинации).

Лихтенштейн

  • Любой, кто едет в Лихтенштейн из страны с "высокой степенью риска", должен пройти карантин в течение 10 дней по прибытии.
  • По большей части индустрия туризма работает, и в общественных местах применяются обычные меры по борьбе с COVID-19, такие как ношение масок для лица и социальное дистанцирование.
  • Лихтенштейн следует рекомендациям Швейцарии по путешествиям, поэтому информацию о путешествиях в любую страну можно найти здесь.

 Литва

  • Иностранные граждане, направляющиеся в Литву, должны заполнить онлайн-регистрационную форму не ранее, чем за 24 часа до начала своего путешествия.
  • Действует 10-дневный карантин.
  • Границы остаются открытыми для граждан ЕС и ЕЭЗ, но передвижение внутри страны крайне ограничено.
  • Всем, кто прибывает в Литву, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов или пройти тестирование по прибытии в аэропорт. Все путешественники должны затем пройти карантин в течение 10 дней.

Как и где безопасно провести отпуск в 2021 году - рекомендации экспертов

Люксембург

  • Люксембург приветствует туристов, но прибывающим необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антиген, сделанный не более 72 часов до приезда.
  • При въезде в Люксембург не требуется карантин. Однако если у вас нет доказательств отрицательного теста или вы не прошли экспресс-тест на антиген в аэропорту (стоимость которого составляет 10 евро), вам необходимо будет самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока вы не сможете показать отрицательный тест.
  • Ночной комендантский час действует с 11 вечера до 6 утра.

Северная Македония

  • В Северной Македонии границы открыты.
  • Бары, рестораны и кафе открыты с соблюдением социальной дистанции и дополнительных мер гигиены.
  • Другие предприятия, включая магазины и парикмахерские, открыты.

Мальта

  • Мальта работает с помощью системы светофора, которая определит, какие ограничения будут к вам применены по прибытии.
  • Все прибывшие из стран, не включенных в зеленый список, должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов назад. В случае  не предоставления результата теста, необходимо будет пройти тестирование по прибытии. 
  • В настоящее время отсутствуют действующие требования на карантин по прибытии.
  • Теперь люди могут путешествовать из Мальты в Северную Ирландию без необходимости в карантине.

Молдова

  • В Молдове действует чрезвычайное положение, в течение которого бары, рестораны и кафе должны закрываться с 10 вечера до 7 утра.
  • Большинство отелей открыты без каких-либо ограничительных мер.
  • Публичные мероприятия с участием менее 50 человек разрешены, но не вблизи районов с высоким риском заражения.
  • Регулярные обновления об ограничениях на поездки, которые зависят от того, откуда вы путешествуете, поступают с веб-сайта пограничной полиции здесь.  

Монако

  • Монако открыто для туристов и следует системе светофора ЕС для определения ограничений на въезд.
  • Туристы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более 72 часов до прибытия. В случае отсутствия отрицательного теста необходимо пройти карантин.

Новая горячая коллекция купальников от Victoria’s Secret

Черногория

  • Путешественники должны предоставить подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки.
  • В большинстве случаев прибывшие в Черногорию должны находиться на изоляции в течение 14 дней.
  • Комендантский час все еще соблюдается.

Нидерланды

  • Иностранные туристы, путешествующие из безопасных стран с низким риском COVID-19, могут свободно въезжать в Нидерланды.
  • Все прибывшие должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный  не более 72 часов назад и заполнить форму медицинской декларации.
  • Все, кто прибывает в Нидерланды из районов с высокой степенью риска, должны самостоятельно пройти 10-дневный карантин.
  • Для тех, кто прибывает из "безопасных" стран ЕС, Азии и Океании, не требуется никаких отрицательных тестов или карантинного периода.

Норвегия

  • Норвежские границы по-прежнему закрыты для большинства стран.
  • Всем, прибывающим в Норвегию, необходимо будет предоставить доказательства отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного за 24 часа до поездки.
  • Путешественникам из некоторых европейских регионов с низким уровнем инфицирования теперь разрешен въезд в страну.
  •  Если результат теста отрицательный, то период карантина можно сократить до 7 дней.
  • Все путешественники в Норвегию также должны заполнить онлайн-регистрационную форму до прибытия.   

Польша

  • В Польше начал действовать проездной билет для полностью вакцинированных путешественников или тех, кто может доказать, что уже переболел и выздоровел от COVID-19.
  • Границы открыты для путешественников из большинства стран ЕС/ЕЭЗ.
  • Польша в данный момент разрешает путешественникам с сертификатом о вакцинации от COVID-19 въезжать без необходимости карантина.

Португалия

  • Путешественники из большинства европейских стран приветствуются в Португалии, в том числе для поездок без существенной уважительной причины. Все прибывшие в возрасте старше 2 лет должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста и пройти медицинское обследование после приземления. Нет никаких требований к карантину.
  • Великобритания недавно неожиданно добавила Португалию в свой "янтарный список", в результате чего многие британские туристы с трудом возвращаются домой.
  • Мадейра теперь позволяет всем пассажирам, которые могут доказать, что они были вакцинированы или недавно выздоровели от коронавируса, посещать ее в рамках "зеленого транспортного коридора".
  • Маски для лица необходимо носить в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию, а во всех общественных местах действуют дополнительные меры гигиены. Рестораны и места для проведения мероприятий должны закрываться в 10:30 вечера.
  • Аналогичные меры были приняты в регионах архипелага Азорские острова и Мадейра.

"Такие летние и такие вкусные": Лиза Глинская рассказала, как приготовить шпинатные блинчики на молоке

Румыния

  • Отели, гостевые дома и другие туристические объекты открыты и подпадают под ограничения COVID-19.
  • С 10 вечера до 5 утра действует комендантский час, в течение которого вам нужно будет доказать причину своей поездки.
  • Только основные поездки по уважительной причине разрешены для людей, прибывающих из стран, не входящих в ЕС/ЕЭЗ, включая Великобританию.
  • Пассажиры из Великобритании должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии.

Россия

  • Временные ограничения на въезд и выезд через сухопутные границы России были введены в конце марта. Ожидается, что эти ограничения будут пересмотрены в июне.
  • У всех прибывающих в Россию будут проверена температура и по прибытии они должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста.

Сан-Марино

  • Сан-Марино открыто для туристов и практически не имеет ограничений на въезд.
  • Если вы направляетесь в Сан-Марино через Италию, вам нужно будет ознакомиться с рекомендациями по путешествиям в Италию, прежде чем отправиться в путь.
  • Рестораны, бары, кафе и другие места отдыха открыты с учетом мер социального дистанцирования и требований к ношению масок для лица.

Сербия

  • Все прибывающие в Сербию чтобы получить разрешение на въезд должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не более чем за 48 часов до вылета. Вы также можете быть помещены на 10-дневный карантин.
  • По прибытии применяются обычные меры безопасности при COVID-19.
  • Ресторанам, кафе и барам разрешается обслуживать клиентов, как на открытых площадках, так и в помещениях с ограниченной вместимостью до 10 вечера.

Словакия

  • Для большинства путешественников действуют ограничения на въезд в Словакию, поскольку вирус продолжает распространяться.
  • Всем прибывающим, в том числе из ЕС/ЕЭЗ или Швейцарии, необходимо будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста по прибытии и пройти период самоизоляции. Им также необходимо будет зарегистрировать свое прибытие через онлайн-форму.

Словения

  • Границы Словении открыты, и по прибытии могут быть проведены медицинские осмотры.
  • Страна внедряет систему светофора и поэтому был объявлен новый список стран красной зоны. Если вы прибываете из страны, включенной в "красный список", по прибытии вас попросят пройти карантин в течение 10 дней.
  • Ограничения, вызванные  COVID-19, различаются в разных муниципалитетах.

Кипр упрощает въезд некоторым вакцинированным украинцам: подробности

Испания

  • Испания вновь открылась для туристов при условии, что они смогут доказать, что были вакцинированы против COVID-19.
  • Испания недавно в рамках подготовки к лету присоединилась к странам, использующим европейский цифровой сертификат COVID-19.
  • Тесты на антигены теперь принимаются вместо ПЦР для путешественников из стран, включенных в список зон риска, включая Францию и Германию, в то время как для районов с низким уровнем заболеваемости тесты не требуются.

Швеция

  • Международные рейсы в Швецию и из нее остаются ограниченными, и вы можете попасть под действие ограничений на въезд.
  • Въезд из Великобритании и стран, не входящие в ЕС/ЕЭЗ, больше не запрещен, но требуется пройти тест при въезде и на пятый день после прибытия. Также требуется самоизоляция в течение недели после въезда.
  • Большая часть экономики остается открытой благодаря социальному дистанцированию, маскам для лица и дополнительным мерам гигиены.
  • Правительство рекомендовало гражданам Швеции избегать всех поездок без крайней необходимости за пределы ЕС/ЕЭЗ и Шенгенской зоны.

Швейцария

  • Барам и ресторанам было разрешено вновь открыться для обслуживания на открытом воздухе, и могут быть возобновлены культурные мероприятия.
  • Страны посещения были разделены на три категории: страны с низким уровнем риска, страны с тревожным уровнем риска и соседние страны.
  • Швейцария имеет более широкий разрешенный список стран, чем большинство европейских стран. Он регулярно обновляется здесь.  
  • Действуют обычные требования, включая отрицательные результаты ПЦР-теста и заполненную онлайн-форму заявки
  • Для лиц, прибывающих из стран с высоким уровнем риска, все равно потребуется самоизоляция на 10 дней.

Турция

  • Большинство путешественников в Турцию в возрасте от 6 лет и старше должны будут показать отрицательный результат ПЦР-теста, прежде чем они смогут въехать в страну, и их могут попросить пройти медицинское обследование по прибытии.
  • Общественные и гостиничные услуги предоставляются, но с 9 вечера до 5 утра действует комендантский час. 1 июля правила будут пересмотрены.
  • Полностью вакцинированные владельцы разрешений в возрасте до 18 лет и старше 65 лет не подпадают под действие этих ограничений.
  • Курение в общественных местах на данный момент запрещено.
  • Ношение маски на открытом воздухе обязательно.
  • Турецкие авиалинии опубликовали список ограничений на полеты в Турцию по странам.

В обход ПЦР-тестов: российские туристы улетают отдыхать за границу с острой формой коронавируса (видео)

Украина

  • Страна разделена на желтую, оранжевую и красную зоны с целью постепенного перевода их в зеленую зону путем вакцинации. Все посетители должны иметь медицинскую страховку.
  • Строгие меры в красных зонах с нулевой возможностью проживания и отсутствием публичных мероприятий. Другие зоны допускают поселение в гостиницах и мероприятия с социальным дистанцированием и комендантским часом с полуночи до 7 утра.
  • Ограничения на въезд зависят от того, въезжаете ли вы из страны "зеленой" или "красной" зоны.
  • Лица, въезжающие в Украину из стран с высоким уровнем риска, должны пройти 14-дневный карантин под наблюдением.
  • В Украине можно пройти ПЦР-тест, и если он окажется отрицательным, карантин не понадобится.

Объединенное Королевство

  • Великобритания добавила еще 15 стран и территорий в свой зеленый список. Найдите их всех здесь.  
  • Четвертый и заключительный этап "дорожной карты карантина" Великобритании был отложен из-за опасений по поводу распространяющегося дельта-варианта коронавируса.
  • Великобритания обновила свои ограничения на проезд до системы по принципу светофора, которая включает зеленый, желтый и красный цвета. Ограничения на поездки различаются для каждой зоны, более подробная информация здесь
  • Больше нет никаких юридических ограничений для международных поездок, но людям настоятельно не рекомендуется путешествовать в страны, включенные в красный/желтый список.
  • Все прибывающие в Великобританию должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, заполнить анкету, позволяющая отследить маршрут и контакты пассажира и разместиться на карантин на 10 дней. 

Ватикан

  • Ватикан вновь открыл свои двери для туристов после ослабления ограничений на поездки в Италию.

Вода мутная и досаждают комары: туристы рассказали правду про отдых в Затоке

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
Просмотры: 405

Все по теме:

Путешествия, Карантин, Летний отпуск, ограничения из-за коронавируса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
02 Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)
03 Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
04 На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
05 Чемпионы мира сенсационно покидают Евро-2020: швейцарцы совершили чудо во втором суперматче дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пассажиров пришлось вырезать из разбитого авто: кадры тяжелого ДТП под Днепром
Пассажиров пришлось вырезать из разбитого авто: кадры тяжелого ДТП под Днепром
Молодой нацгвардеец бросился под поезд на Херсонщине
Молодой нацгвардеец бросился под поезд на Херсонщине
Почти две сотни утопленников с начала месяца: спасатели бьют тревогу и напоминают о правилах безопасности на воде
Почти две сотни утопленников с начала месяца: спасатели бьют тревогу и напоминают о правилах безопасности на воде
Ивана Купала, День семьи и День рыбака: календарь праздников на июль
Ивана Купала, День семьи и День рыбака: календарь праздников на июль
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь