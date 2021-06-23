Как и где безопасно провести отпуск в 2021 году - рекомендации экспертов

Настало долгожданное лето. После более чем года карантина многие из нас очень хотят сбежать куда-нибудь подальше. К счастью, многие страны открывают ранее закрытые границы и готовятся принять туристов.

Интернет-издание "Healthline.com" публикует ряд полезных советов, как провести свой отпуск безопасно и с максимальной пользой. "Телеграф" предлагает вам их перевод.

Хотя в этом году летний отдых может показаться не такими беззаботными, как обычно, им все же можно наслаждаться, помня о правилах безопасности.

Если вы планируете уехать в ближайшее время, то наши советы помогут вам сделать лето здоровым, счастливым и приятным.

Если вы сделали прививку, будьте готовы это доказать

Согласно новому исследованию "Healthline Media" этим летом примерно 50 процентов взрослого населения США скорее всего возьмут один отпуск.

Чаще всего путешествуют те, кто прошел вакцинацию.

"У некоторых американцев, возможно, не было летних каникул с 2019 года, поэтому явно существует большой отложенный спрос", - заявляет Мелани Либерман, старший редактор отдела путешествий сайта "The Points Guy".

Если вы вакцинированы и любите путешествовать, некоторые страны и регионы могут потребовать иметь при себе паспорт вакцинации.

Обязательно ознакомьтесь с текущими инструкциями по путешествиям внутри страны или за границей, чтобы быть в курсе, и держите документы под рукой во время поездки.

Чтобы узнать о существующих ограничениях на поездки в определенных направлениях, воспользуйтесь интернет-ресурсом TravelBans.org, который предлагает регулярно обновляемую информацию о разных странах.

Если вы не вакцинированы, проверьте пункт назначения до прибытия, чтобы убедиться, что вакцинация не требуется. В большинстве стран по-прежнему требуется подтверждение отрицательного результата теста ПЦР и, в некоторых случаях, карантин по прибытии.

Подведем краткий итог

Проверьте, требуется ли в вашем пункте назначения паспорт вакцинации, отрицательный результат ПЦР и карантин.

Будьте в осведомлены о внутренних и международных ограничениях.

Всегда держите свою документацию при себе.

Пользуйтесь TravelBans.org, чтобы узнать об актуальных ограничениях.

Рассмотрите возможность повышения класса обслуживания

Если ваш бюджет позволяет, переход на бизнес-класс или первый класс может означать меньший контакт с другими людьми. Это дополнительное пространство может снизить риск заражения или передачи SARS-CoV-2.

"Если вы можете позволить себе место в первом классе, отлично! У вас не только будет больше места во время полета, но и вы сможете быстрее выйти из самолета, что снижает вероятность контакта с другими людьми", - объясняет Стив Свази, вице-президент "Healthline" по коммуникациям.

Если это не вариант, можно безопасно летать в экономичном режиме, следуя разумным инструкциям и нашим советам:

Носите одну или две маски и меняйте маски каждый час.

Держите вентиляционное отверстие открытым, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Используйте дезинфицирующее средство для рук после получения каких-либо предметов от бортпроводника, а также при посещении туалета

Пока не убирай дезинфицирующее средство слишком далеко

Даже после полета вам нужно держать дезинфицирующее средство под рукой.

Поездка на автобусе в аэропорт, нажатие кнопки лифта в отеле или взятие за поручень на аттракционе - все это может увеличить риск заражения.

Не факт, что дезинфицирующее средство будет доступно везде, куда бы вы ни пошли, поэтому держите его под рукой и используйте почаще.

Убедитесь, что выбранное вами дезинфицирующее средство эффективно и соответствует стандартам безопасности. Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует, чтобы все дезинфицирующие средства для рук содержали не менее 60 процентов спирта.

Независимо от того, вакцинированы вы или нет, наличие небольшой бутылочки дезинфицирующего средства для рук может стать надежной преградой на пути передачи вируса.

Рассмотрите вариант отдельного проживания

Если вы обычно предпочитаете отели, хостелы или курорты, возможно, сейчас самое время подумать о чем-то другом.

Бронирование целого дома, коттеджа или автономной квартиры - более безопасный выбор как для вакцинированных, так и для невакцинированных путешественников.

На различных туристических сайтах можно найти множество вариантов частного жилья.

Выходите на улицу

Вы всегда можете сделать выбор в пользу открытого воздуха.

28% из опрошенных заявили, что этим летом хотели бы отправиться в поход. Закрытые помещения представляют большую угрозу для здоровья, поэтому сейчас самое время исследовать природу.

Возьмите в аренду автомобиль

Переполненные автобусы и поезда, и полностью забронированные авиарейсы не оставляют места для физического дистанцирования. Они могут даже вызвать некоторую тревогу после года ограничения контактов с другими людьми.

Если это возможно для вас, подумайте об аренде автомобиля. Если вы пользуетесь общественным транспортом, заранее ознакомьтесь с местными правилами, чтобы узнать, как каждая служба обеспечивает физическое дистанцирование между людьми.

"Независимо от того, останавливаетесь ли вы в обычном отеле или едете на автобусе из аэропорта, обязательно следуйте всем передовым методам обеспечения безопасности и защиты других, включая использование масок и как можно более раннюю вакцинацию", - говорит Либерман.

Если можете, избегайте скопления людей

Сохранение дистанции - ключ к защите как себя, так и других.

Пятьдесят процентов опрошенных потенциальных путешественников заявили, что они считают, что правила физического дистанцирования важны.

Организация экскурсий в нерабочее время - один из способов избежать скопления людей. Экскурсии на открытом воздухе также несут меньший риск, поэтому подумайте о поездках в такие места, как пляжи и национальные парки.

Приобретите туристическую страховку

Во время отпуска необходимо застраховать свое путешествие. Но в этом году, это особенно актуально. Часто это можно сделать в вашей авиакомпании при бронировании авиабилета или вы можете сравнить варианты страхования путешествий в Интернете.

Полисы, который покрывают отказ от поездки по любой причине, зачастую довольно дорогие, но они могут дать вам уверенность в это трудное время. Многие авиакомпании в настоящее время предлагают билеты с открытой датой вылета за дополнительную плату.

"Для некоторых путешественников увеличение расходов на свой первый летний отпуск с начала кризиса, вызванного коронавирусом, также может означать обеспечение дополнительного душевного спокойствия", - заявляет Либерман.

Если возможно, выберите билет с открытой датой вылета, который вы можете перебронировать в случае необходимости.

Обдумайте, что вам действительно нужно

Для многих это был тяжелый год, и летние каникулы могут стать вашей возможностью по-настоящему расслабиться. Подумайте о том, что вам действительно нужно от отпуска.

Развлечение и приключение? Отдых и релаксация? Или все вместе?

Как только вы поймете, что вам нужно, вы можете запланировать действия, которые укрепят ваше здоровье.

Из опрошенных 49 процентов хотят отправиться в путешествие, а 39 процентов выберут государственные или национальные парки. Пляж станет местом отдыха летом для 38 процентов респондентов, а 28 процентов будут посещать мероприятия на открытом воздухе, такие как фестиваль или спортивный матч.

Выберите то, что вам подходит, исходя из требуемых мер безопасности и вашего уровня комфорта при общении с другими людьми.

Не возлагайте на себя слишком большие расходы

Увольнения и изменение обстоятельств за последний год оказали на многих дополнительное финансовое давление.

Когда дело доходит до летних каникул, одни люди тратят большие деньги, а другие вообще не могут тратить лишние деньги.

Согласно опросу, 43 процента респондентов ожидают, что потратят более 1000 долларов, а 20 процентов полагают, что они потратят более 2000 долларов.

"Почти половина потенциальных путешественников планируют потратить на летние каникулы более 1000 долларов, что означает, что они готовы наверстать потерянное время, потратив больше на более крупные поездки", - заявляет Либерман.

Исследование также показало, что наиболее распространенной причиной отказа от путешествий этим летом являются финансовые ограничения: 41 процент респондентов заявили, что они просто не могут себе это позволить.

Если большие траты вызовут у вас дополнительный стресс, подумайте о более экономичных способах организовать свой отпуск.

Поездки, короткие перерывы на выходных и близость к дому помогут снизить расходы.

Резервируйте заранее

Летний отпуск - это время для спонтанности, но, возможно, будет разумнее спланировать его заранее в этом году.

Собираетесь ли вы на пляж, в тематический парк или в ресторан, некоторые достопримечательности, скорее всего, потребуют от вас забронировать место перед поездкой.

Может быть полезно сначала провести небольшое исследование. Составьте список достопримечательностей, которые вы хотите посетить, и узнайте, есть ли у них система бронирования. Таким образом, когда вы приедете, не будет никаких сюрпризов.

А если вы беспокоитесь о безопасности, позвоните заранее, чтобы знать наверняка.

Многие респонденты (48 процентов) обеспокоены строгими правилами уборки аттракционов, такими как вытирание и мытье сидений, аттракционов и столов.

Если это успокаивает вас, проверьте, какие протоколы используются в вашем пункте назначения.

Найдите маску, в которой вам удобно

Чтобы обезопасить себя и окружающих, возьмите с собой много масок. Меняйте маски часто и держите под рукой запасные на случай их потери или повреждения.

Ношение маски не только защищает вас. Оно помогает успокоить окружающих - 48 процентов респондентов опроса сообщили, что обязательное ношение масок является для них важной мерой безопасности.

Если вам трудно носить маску в течение длительного времени, подберите маску с более удобной посадкой.

Если тканевая маска кажется тяжелой или давящей, выберите более тонкую и легкую одноразовую маску для лица. Если вас беспокоят ушные петли, поищите маску, закрывающую лицо, которая завязывается за головой.

Еще один вариант для тех, кто чувствителен к ткани на лице, - это пластиковая маска для лица, которая вообще не соприкасается с лицом.

Важно отметить, что не рекомендует использовать "лицевые экраны". Тем не менее, они могут быть единственным вариантом для некоторых людей, например людей с повышенной чувствительностью из-за аутизма или трудностей с сенсорной обработкой.

Какую бы маску вы ни выбрали, найдите время, чтобы надеть ее перед поездкой. Это поможет вам привыкнуть к маске и выдержать ее долгое время.

Даже если вы вакцинированы, ношение маски для лица помогает окружающим чувствовать себя в безопасности.

Подведем краткий итог

Попробуйте разные варианты масок, которые можно носить в течение длительного времени.

Упакуйте несколько масок и часто меняйте их.

Хотя "защитные экраны" могут быть единственным вариантом для людей с повышенной чувствительностью, но Центр по контролю и профилактике заболеваний не рекомендует их использовать.

Если у вас есть разрешение не носить маску по медицинским показаниям, возьмите с собой подтверждающий документ.

Подготовка – ключ к успеху

Куда бы вы ни отправились, вы наверняка столкнетесь с различными протоколами COVID-19.

Будь то маска для лица, физическое дистанцирование или дезинфекция рук, предварительная подготовка может помочь убедиться, что эти меры безопасности не ограничивают ваше время.

Подумайте о том, чтобы организовать все необходимое заранее. Прежде чем отправиться в путь, запаситесь дополнительными масками для лица и возьмите с собой несколько дорожных бутылочек с дезинфицирующим средством.

Держите под рукой документацию о ваших ПЦР-тестах, вакцинациях и заболеваниях. Вы можете хранить их в папке для быстрого доступа при необходимости.

Хотя многие страны, такие как Великобритания и Франция, предлагают приложения для отслеживания контактов COVID-19, они не считаются эффективными, если ими не пользуется подавляющее большинство людей. Тем не менее, не помешает изучить приложение для страны, в которую вы путешествуете, и загрузить его.

Обязательно ознакомьтесь с текущими инструкциями для ваших видов транспорта и тех, которые находятся в пункте назначения.

Дополнительно запишите все инструкции и держите их при себе. Это поможет вам сохранять душевное спокойствие.

Подведем краткий итог

Держите под рукой все необходимые средства безопасности.

Носите с собой папку с вашими медицинскими документами, результатами ПЦР и доказательством вакцинации.

Загрузите приложение для отслеживания контактов в стране, в которую вы отправляетесь.

Заключение

По прошествии года вы можете почувствовать, что летние каникулы вам нужны больше, чем когда-либо.

"Самый важный аспект путешествия - всегда оставаться в безопасности и быть здоровым. Никто не хочет, чтобы их отпуск был испорчен болезнью", - заявляет Лори Деван, вице-президент по бренду, аналитике и коммуникациям "Healthline".

И независимо от вашего прививочного статуса соблюдайте эти меры предосторожности.

"Даже если вы вакцинированы, рекомендуется носить маску, держаться на расстоянии 6 футов от других людей, избегать скопления людей и часто мыть руки. Это хороший совет, чтобы оставаться здоровым, даже если мы не в пандемии, - говорит Деван.

Если вы планируете отправиться в путешествие, небольшая дополнительная подготовка и планирование могут стать залогом здорового и счастливого лета.