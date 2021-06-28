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Как правильно питаться летом и сколько пить воды: диетолог дала семь рекомендаций

Как правильно питаться летом и сколько пить воды: диетолог дала семь рекомендаций
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф

Лето - прекрасный сезон для того, чтобы наладить свой рацион питания и "сделать запасы" витаминов. Какие продукты надо употреблять летом, а от чего лучше отказаться? Сколько пить воды? Как "пережить" all inclusive с его ежедневным пиршеством? На эти вопросы "Телеграфу" ответила врач-диетолог Оксана Скиталинская.

1. Разгрузите обед

Если летом вам часто приходится бывать на улице, то диетолог советует несколько сместить свой рацион питания и сделать основными приемами пищи утро и вечер, с акцентом на утро. А на обед - легкий перекус. Однако все индивидуально, главное, чтобы человек чувствовал себя комфортно.

2. Добавьте в рацион цветные продукты

Как отмечает Скиталинская, в рацион следует включить продукты, богатые полезными разноцветными пигментами. Это сезонные ягоды и зелень, причем чем темнее у них цвет - тем лучше. Такие пигменты обладают противовоспалительным действием, активизируют работу иммунной системы, благотворно влияют на работу сосудов и печени. За период лета можно улучшить состояние своего здоровья, говорит врач-диетолог. Потому что в этот сезон у нас есть возможность больше употреблять растительной пищи, богатой клетчаткой.

"Что можно съесть сырым - ешьте сырым. Если ваше состояние здоровья не позволяет употреблять, например, сырую капусту, то в таком случае овощи тушим или отвариваем. Летние овощи готовьте до состояния al dente, чтобы просто были хрустящие, там больше сохраняется витаминов", - дала совет Скиталинская.

 

3. Следуйте правилу "здоровой тарелки"

Половину тарелки во время каждого приема пищи должны занимать растительные продукты - зелень и разноцветные овощи. Где четверть - продукты белкового происхождения: яйца (отварные, омлет, яичница, скрамбл), кисломолочные продукты, нежирная птица и рыба, бобовые, грибы. Еще добавьте в тарелку зерновые - гречку или нешлифованный рис, а также продукты с полезными жирами (яйца, сметана, сливки, масло, орехи, оливковое масло). Диетолог отмечает, что растительные масла хоть и полезны, но относятся к концентрированным продуктам, поэтому следует добавлять не более столовой ложки на порцию. А еще Скиталинская советует включить в рацион сыворотку. По ее словам, этот кисломолочный продукт чрезвычайно богат полезным белком альбумин, хорошо усваиваемым и оздоравливающим печень.

4. Замените сладкое на ягоды

Врач призывает не только отказаться от сладостей, но и уменьшить количество сладких фруктов тем, кто склонен к излишней массы тела. Она советует фрукты заменять ягодами, у них гораздо больше ценных сегментов, меньше фруктозы и сахара. Но допускается съедать 1-2 фрукта в день.

5. Пейте воду, когда хочется

Самым здоровым напитком, говорит Скиталинская, является вода. Пить разрешается столько, сколько требует организм. Не забывайте о стакане воды утром, а также полстакана - накануне сна. При желании добавляйте в воду яблоко, лимон, мяту, огурец или ягоды. Также можно употреблять зеленый чай. Кофе диетолог советует дополнить стаканом водой, потому что напиток обладает легким мочегонным действием. Тогда как от холодных газированных коктейлей или лимонадов лучше отказаться, так как они содержат вредные глюкозо-фруктозные сиропы. Речь идет о так называемом мгновенном сахаре, который быстро усваивается и ведет к ожирению печени.

6. Откажитесь от вредной уличной еды

Врач считает, что всевозможные фаст-фуды и уличные нездоровые блюда - яд, если смотреть на перспективу. Поэтому лето - лучшее время отказаться от этого. Не употребляйте пищу, которая содержит маргарин и трансжиры.

7. В all inclusive выбирайте правильные продукты

На курорте диетолог советует выбирать среди белковых продуктов те, которых нет дома. Например, мясо можно заменить рыбой и морепродуктами. Старайтесь есть не жареное, а тушеное. Обязательно накладывайте в тарелку много овощей и листьев, для вкуса разрешается употреблять различные соусы.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
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Все по теме:

Здоровое питание, Правильное питание, Оксана Скиталинская, Полезные продукты, Питание летом.
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