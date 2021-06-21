Запивать или не запивать: диетолог Светлана Фус ответила, стоит ли пить воду во время еды

Известный украинский эксперт по правильному питанию Светлана Фус, которая ранее рассказала о вреде и пользе молочных продуктов, на примере объяснила, вредно ли пить воду во время еды.

Очень часто вы можете слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Есть мнения, что водой разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка. Возникает вопрос, а если сделать несколько глотков воды, все так же будет безнадежно плохо перевариваться?

"Приведу в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим с мясом огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды? Если мы едим плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости", - рассказала Фус, добавив, что в таком случае можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда.

"Пить во время еды не вредно, важно понимать сколько и с чем. Следите за своими ощущениями", - резюмировала диетолог.

Ранее Светлана Фус рассказала, как предотвратить вечерний голод.