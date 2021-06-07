"Если вы выпили латте, то йогурт уже пить не следует": диетолог рассказал, полезны ли молочные продукты

Одна из самых спорных тем у худеющих, спортсменов и диетологов это молочные продукты, а именно полезны они или вредны. Ведь, хоть и с детства нам твердили о пользе молока, однако "опасные предприятия" же делают молочку вредной. Кому же верить?

Диетолог Светлана Фус решила расставить все точки над "и", и на своей странице в Инстаграм поведала всю правду о молочных продуктах.

"Открою вам тайну: любая полезная еда в больших количествах становится вредной. Недаром говорят: "Що занадто, то не здраво!" - отмечает диетолог.

Какая же норма употребления молочных продуктов:

В суточном рационе, куда должны входить не только молочные продукты рекомендовано употреблять:

творога – 80 -100 г

сыра – около 30 г

молоко, кефир или йогурт – 250 г.⁣⁣⠀

Светлана Фус отмечает, что больше не нужно, ведь пищеварительная система взрослого человека на самом деле имеет трудности с перевариванием лактозы. Но у всех это происходит по-разному. Некоторые люди реагируют на ее незначительное появление, другие могут спокойно, без последствий пить молоко, добавлять его в кофе. Легче организм человека переносит кисломолочные продукты, ферментированные. ⁣⁣⠀

Избыток лактозы - избыток сахара. Кроме того молочная продукция имеет высокий инсулиновый индекс.

С другой стороны кальций, содержащийся в молочных продуктах, хорошо усваивается. Молочная продукция вносит свою лепту в обеспечение им организма. Так что, если у вас нет противопоказаний, то отказываться от молочных продуктов не стоит.

Отдавайте предпочтение кисломолочным продуктам: если вы сегодня уже выпили латте - это и был ваш стакан молока, что значить, что йогурт уже спить не следует.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, как сдерживать вечерний аппетит. Диетолог отметила, что плотный завтрак и обед могут предотвратить переедание вечером.