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"Завтрак необходим": что делать, если утром совсем нет аппетита

"Завтрак необходим": что делать, если утром совсем нет аппетита
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Наверняка у каждого такое бывало, что с утра совсем нет аппетита или же совсем нет времени, чтобы позавтракать. Однако знали ди Вы, что это вредно для организма, а особенно для фигуры.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме рассказала, что может быть причиной отсутствия аппетита утром. 

Во-первых, нужно выяснить причину. Это может быть связано с тем, что вы слишком поздно и плотно поужинали, или же у Вас могут быть проблемы с пищеварительной системой.⁣⁣⠀

А во-вторых, если рекомендация - завтракать в течение часа после пробуждения, для вас не работает, то в этом случае Вам нужно перенести время завтрака. ⁣⁣⠀

Отсутствие завтрака и перебор еды на ужин может быть причиной лишнего веса, дряблой кожи, "целлюлита", усталости и нервозности.⁣⁣⠀

"Запомните: завтрак необходим, он дает нашему телу энергию и питательные вещества, которые поддерживают нормальный обмен веществ" - добавляет диетолог.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, кто должен ограничивать себя в употреблении глютена, а кто может смело включать его в свой рацион.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Диетолог, Вред, Завтрак, Польза, Светлана Фус.
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