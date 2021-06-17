Скачать
Четверг, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Байден встретился с Путиным: что происходит именно сейчас
Байден встретился с Путиным: что происходит именно сейчас
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Итоги дня 16 июня: встреча Байдена и Путина, раскол "Голоса" и продление карантина в Украине
Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)
Ночью в Днепре авто влетело в столб и перевернулось, людей зажало внутри (видео момента)

Один из наиболее часто употребляемых белков: диетолог развеял популярные мифы о глютене

Один из наиболее часто употребляемых белков: диетолог развеял популярные мифы о глютене
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В последнее время все большую популярность среди худеющих набирает безглютеновая диета. А все из-за того, что некоторые считают его виновным во многих проблемах со здоровьем. Но так ли это?

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, вредит ли глютен на самом деле, как он может подействовать на организм, и кому можно включать его в рацион, а кому лучше ограничить себя. 

Глютен - это белок, входящий в состав злаковых культур, в частности пшеницы, ржи, ячменя. Латинское название gluten означает "клей" - именно поэтому глютен еще называют клейковиной. ⁣⁣Благодаря ей выпечка становится пышной и упругой. На данный момент клейковина является одним из наиболее часто употребляемых белков на Земле.⁣⁣⠀

⁣⁣На самом деле глютен может быть вреден, однако не для всех. Под "удар" белка попадают люди, страдающие его непереносимостью - целиакией. Они не могут употреблять глютен, ведь даже краткое взаимодействие с ним вызывает жесткую ответную реакцию иммунитета. ⁣⁣⠀

Стоит отметить, что при избыточном употреблении продуктов, содержащих глютен, могут проявляться некоторые проблемы с пищеварением: ощущение "переполненности", вздутие, изжога, запоры. В таком случае, не стоит сразу исключать глютен из рациона, достаточно лишь уменьшить его употребление. 

"А всем остальным употреблять глютен можно абсолютно спокойно! Имейте в виду, что клейковина не вредит здоровым людям" - подытожила диетолог.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, поможет ли при похудении замена обычного сахара на сахарозаменители.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Питание, Здоровье, Вред, Польза, Глютен, Светлана Фус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин и тут все перекрутил: что на самом деле Байден сказал Путину об Украине
02 "Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
03 "Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
04 Байден ограничился одним жестом, комментируя итоги встречи с Путиным (фото, видео)
05 Есть хороший и тревожный сигналы для Украины: сеть бурно обсуждает итоги переговоров Путина и Байдена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Нечего обсуждать&quot;: Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
"Нечего обсуждать": Путин резко высказался о вступлении Украины в НАТО
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
Погода на Троицу-2021 в Украине: синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз
&quot;Пишу курсовую на е**чем украинском языке&quot;: в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
"Пишу курсовую на е**чем украинском языке": в Харькове студентка угодила в языковой скандал (видео)
Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь