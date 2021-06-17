Один из наиболее часто употребляемых белков: диетолог развеял популярные мифы о глютене

В последнее время все большую популярность среди худеющих набирает безглютеновая диета. А все из-за того, что некоторые считают его виновным во многих проблемах со здоровьем. Но так ли это?

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, вредит ли глютен на самом деле, как он может подействовать на организм, и кому можно включать его в рацион, а кому лучше ограничить себя.

Глютен - это белок, входящий в состав злаковых культур, в частности пшеницы, ржи, ячменя. Латинское название gluten означает "клей" - именно поэтому глютен еще называют клейковиной. ⁣⁣Благодаря ей выпечка становится пышной и упругой. На данный момент клейковина является одним из наиболее часто употребляемых белков на Земле.⁣⁣⠀

⁣⁣На самом деле глютен может быть вреден, однако не для всех. Под "удар" белка попадают люди, страдающие его непереносимостью - целиакией. Они не могут употреблять глютен, ведь даже краткое взаимодействие с ним вызывает жесткую ответную реакцию иммунитета. ⁣⁣⠀

Стоит отметить, что при избыточном употреблении продуктов, содержащих глютен, могут проявляться некоторые проблемы с пищеварением: ощущение "переполненности", вздутие, изжога, запоры. В таком случае, не стоит сразу исключать глютен из рациона, достаточно лишь уменьшить его употребление.

"А всем остальным употреблять глютен можно абсолютно спокойно! Имейте в виду, что клейковина не вредит здоровым людям" - подытожила диетолог.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус рассказала, поможет ли при похудении замена обычного сахара на сахарозаменители.