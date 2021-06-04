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Как сдерживать вечерний аппетит: дельные советы от диетолога

Как сдерживать вечерний аппетит: дельные советы от диетолога
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Зачастую вечерний голод появляется, если человек, в целом, питался с очень большим дефицитом или забывал пить воду. Голод вечером - следствие плохого, недостаточного питания в течении дня.

Об этом в Инстаграме рассказала известный украинский эксперт по правильному питанию Светлана Фус.

Диетолог отметила, что именно легкий завтрак, салат на обед и пара чашек кофе на перекус неминуемо приведут к перееданию вечером.

"Завтракать нужно плотно. Второй завтрак (перекус) и обед тоже должны быть сытными. К 16.00-17.00 больше половины дневного рациона (примерно 80%) должно быть съедено. Ужинать лучше не позднее чем за 3-4 часа до сна, - рассказала Фус.

"Прямой путь к нарушению многих функций в организме": диетолог рассказал, чем чреват дефицит жиров в питании

Режим питания каждого очень индивидуален, научитесь прислушиваться к себе. Кому-то достаточно и трехразового питания, главное - распределить суточный калораж по этим трем приемам пищи равномерно.

Ранее Светлана Фус рассказала, можно ли есть после 6 часов вечера.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Питание, Голод, Светлана Фус.
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