Как сдерживать вечерний аппетит: дельные советы от диетолога

Зачастую вечерний голод появляется, если человек, в целом, питался с очень большим дефицитом или забывал пить воду. Голод вечером - следствие плохого, недостаточного питания в течении дня.

Об этом в Инстаграме рассказала известный украинский эксперт по правильному питанию Светлана Фус.

Диетолог отметила, что именно легкий завтрак, салат на обед и пара чашек кофе на перекус неминуемо приведут к перееданию вечером.

"Завтракать нужно плотно. Второй завтрак (перекус) и обед тоже должны быть сытными. К 16.00-17.00 больше половины дневного рациона (примерно 80%) должно быть съедено. Ужинать лучше не позднее чем за 3-4 часа до сна, - рассказала Фус.

Режим питания каждого очень индивидуален, научитесь прислушиваться к себе. Кому-то достаточно и трехразового питания, главное - распределить суточный калораж по этим трем приемам пищи равномерно.

Ранее Светлана Фус рассказала, можно ли есть после 6 часов вечера.