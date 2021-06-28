Вода мутная и досаждают комары: туристы рассказали правду про отдых в Затоке

Отдохнуть в Затоке Одесской области можно по доступным ценам, однако Черное море туристов пока не радует.

О том, в каких условиях отдыхают украинцы на одном из самых популярных курортов, рассказали блогеры канала "Отдых от А до Я" Ксюша и Александр.

Вилла, в которой живут туристы, находится на первой береговой линии и стоит 36 долларов в сутки. Ребята говорят, что в номерах очень чисто, но от комаров не спасают даже химические средства.

Александр говорит, что людей в Затоке немного, поэтому цены на жилье значительно ниже, нежели в Одессе: в среднем, до 48 долларов за ночь в комфортабельных условиях. Тем, кто хочет сэкономить, здесь предлагают в аренду комнаты (около 17 долларов в сутки).

Ксюша и Александр также показывают береговую линию Затоки, пляжи которой усеяны шезлонгами. Здесь есть и детские горки, и бассейны, и зонтики.

"Людей в Затоке практически нет. В Одессе и лечь негде, наверное, люди где-то по пути в Затоку", - рассказывают блогеры, объясняя это плохой погодой накануне.

Море, продолжают ребята, пока прохладное: 20-21 градус.

"Вода мутная, встречаются пеньки или камень, где можно пораниться", - резюмирует Александр.

Напомним, на украинских курортах - нашествие медуз, водорослей и блох, которые портят качество отдыха на Азовском и Черном морях.