Украинские курорты захватили опасные водоросли и морские блохи: что там сейчас происходит (фото)

На украинских курортах - нашествие медуз, водорослей и блох, которые портят качество отдыха на Азовском и Черном морях.

Так, как сообщает на своем YouTube-канале пользователь Vitaliano Almazati, сейчас он отдыхает в Бердянске, пляжи которого буквально кишат морскими блохами.

"Их очень много сейчас в море, очень много. Они больно кусаются, неприятно. Есть по всему пляжу, маленькие и большие. Фишка в том, что все море в этих блохах, полностью все, все побережье. Люди купаются, но они щипают", – говорит турист.

Укус этих блох можно сравнить с комариным, и не исключено, что после встречи с этим ракообразным может возникнуть аллергия.

Тем временем в Одессе продолжает цвести море. Экологи говорят, что это все из-за водорослей, токсины которых могут привести к раздражению кожи.

Впрочем, даже несмотря на эти нашествия, туристы на побережье Черного и Азовского морей все равно отдыхают.

К примеру, Ланжерон и Трасса здоровья в Одессе сейчас выглядят так:

Куда больше народу сейчас на Азовском море, даже несмотря на блох люди купаются и загорают. Один из пляжей Бердянска сейчас выглядит так:

Как сообщал "Телеграф", ранее большое количество мертвых креветок выбросило на берег Хаджибейского лимана в Одесской области.