Купаться опасно: побережье Одессы накрыла внезапная экологическая напасть (фото, видео)

В Одессе зацвело море. И хотя санврачи не сказали и слова о запрете для отдыхающих, экологи оказались не столь милостивы в своих прогнозах – уверены, что туристам токсинами водорослей, которые и окрасили воду, можно не только отравиться, но и получить раздражение кожи.

Об этом сообщает ТСН.

Кучи водорослей с берега придется убирать спецтехникой. А вот очистить море может разве что сильный ветер с суши. Он отгонит загрязненную воду, а волны впоследствии принесут чистую. Если же ветер не изменится, а жара продлится, водорослей только станет больше.

Как уточняет "Одесский курьер", речь идет о цветении цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Последний раз именно такая цианобактерия цвела в море около Одессы в 2015 году. Похожее явление, но с другой цианобактерией - Nodularia Spumigena - наблюдалось летом 2019 года и летом 2020 года, каждый раз в июне.

Как сообщал "Телеграф", ранее большое количество мертвых креветок выбросило на берег Хаджибейского лимана в Одесской области.