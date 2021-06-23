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Купаться опасно: побережье Одессы накрыла внезапная экологическая напасть (фото, видео)

Купаться опасно: побережье Одессы накрыла внезапная экологическая напасть (фото, видео)
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф

В Одессе зацвело море. И хотя санврачи не сказали и слова о запрете для отдыхающих, экологи оказались не столь милостивы в своих прогнозах – уверены, что туристам токсинами водорослей, которые и окрасили воду, можно не только отравиться, но и получить раздражение кожи.

Об этом сообщает ТСН.

Кучи водорослей с берега придется убирать спецтехникой. А вот очистить море может разве что сильный ветер с суши. Он отгонит загрязненную воду, а волны впоследствии принесут чистую. Если же ветер не изменится, а жара продлится, водорослей только  станет больше.

Море у берегов Одессы

Как уточняет "Одесский курьер", речь идет о цветении цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Последний раз именно такая цианобактерия цвела в море около Одессы в 2015 году. Похожее явление, но с другой цианобактерией - Nodularia Spumigena - наблюдалось летом 2019 года и летом 2020 года, каждый раз в июне.

Как сообщал "Телеграф", ранее большое количество мертвых креветок выбросило на берег Хаджибейского лимана в Одесской области.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 485

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Одесса, Море, Видео, Фото, Цветение.
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