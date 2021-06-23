Берег лимана под Одессой усыпало мертвыми креветками: фото и подробности ЧП

Большое количество мертвых креветок выбросило на берег Хаджибейского лимана в Одессой области.

Соответствующие фото опубликовал Сергей Забегловский из Одессы.

Вымор креветок выглядит удручающе: слой умершего планктона в некоторых местах достигает 15 сантиметров.

Внешне это выглядит жутко, поскольку по факту идешь по ковру из креветок.

Напомним, подобный инцидент происходил в прошлом году и не является редкостью. Как рассказала научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины кандидата биологических наук Евгения Соколова, причин мора креветки в лимане может быть много, начиная от резкого повышения температуры воздуха до загрязнения воды во время недавних дождей.

Как сообщал "Телеграф", не редкостью считается и мор рыбы летом. Например, в 2017 году под Николаевом специалисты зафиксировали 6 фактов массового мора рыбы.