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"Такие летние и такие вкусные": Лиза Глинская рассказала, как приготовить шпинатные блинчики на молоке

"Такие летние и такие вкусные": Лиза Глинская рассказала, как приготовить шпинатные блинчики на молоке
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный украинский повар-кондитер Лиза Глинская поделилась со своими подписчиками новым рецептом. Кулинар рассказала, как приготовить блинчики из шпината на молоке, с ягодами и нежным кремом Шантийи.

"Такие летние и такие вкусные…" - описывает блюдо Глинская. 

Ингредиенты:

Тесто:

  • 250 мл молока (1 стакан)
  • 50 г яйца (1 шт.)
  • 100 г муки (4 ст. л. с горкой)
  • 10 мл растительного масла (2 ч. л., рафинированного)
  • 10 г сахара (1 ч. л.)
  • щепотка соли
  • 50 г свежего шпината

Крем Шантийи

  • 150 мл сливок (0, 6 стакана, жирность от 30%)
  • 20 г сахарной пудры (2 ч. л. с горкой)
  • 50 г маскарпоне (2,5 ст. л.)

Для декора:

  • свежие ягоды
  • 10-15 г сахарной пудры

Приготовление:

Помойте и просушите шпинат, соедините с молоком, яйцом, сахаром, солью и растительным маслом. Пробейте погружным блендером до максимально однородной консистенции. Добавьте муку, снова пробейте.

Пожарьте блины с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде. Промажьте блины тонким слоем растопленного сливочного масла.

Приготовьте крем. Соедините все ингредиенты и взбейте до мягких пиков.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить сытный грибной суп с фрикадельками и галушками.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Рецепт, Блинчики, Лиза Глинская.
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