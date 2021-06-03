"Такие летние и такие вкусные": Лиза Глинская рассказала, как приготовить шпинатные блинчики на молоке

Известный украинский повар-кондитер Лиза Глинская поделилась со своими подписчиками новым рецептом. Кулинар рассказала, как приготовить блинчики из шпината на молоке, с ягодами и нежным кремом Шантийи.
"Такие летние и такие вкусные…" - описывает блюдо Глинская.
Ингредиенты:
Тесто:
Крем Шантийи
Для декора:
Приготовление:
Помойте и просушите шпинат, соедините с молоком, яйцом, сахаром, солью и растительным маслом. Пробейте погружным блендером до максимально однородной консистенции. Добавьте муку, снова пробейте.
Пожарьте блины с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде. Промажьте блины тонким слоем растопленного сливочного масла.
Приготовьте крем. Соедините все ингредиенты и взбейте до мягких пиков.
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить сытный грибной суп с фрикадельками и галушками.