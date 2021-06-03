"Такие летние и такие вкусные": Лиза Глинская рассказала, как приготовить шпинатные блинчики на молоке

Известный украинский повар-кондитер Лиза Глинская поделилась со своими подписчиками новым рецептом. Кулинар рассказала, как приготовить блинчики из шпината на молоке, с ягодами и нежным кремом Шантийи.

"Такие летние и такие вкусные…" - описывает блюдо Глинская.

Ингредиенты:

Тесто:

250 мл молока (1 стакан)

50 г яйца (1 шт.)

100 г муки (4 ст. л. с горкой)

10 мл растительного масла (2 ч. л., рафинированного)

10 г сахара (1 ч. л.)

щепотка соли

50 г свежего шпината

Крем Шантийи

150 мл сливок (0, 6 стакана, жирность от 30%)

20 г сахарной пудры (2 ч. л. с горкой)

50 г маскарпоне (2,5 ст. л.)

Для декора:

свежие ягоды

10-15 г сахарной пудры

Приготовление:

Помойте и просушите шпинат, соедините с молоком, яйцом, сахаром, солью и растительным маслом. Пробейте погружным блендером до максимально однородной консистенции. Добавьте муку, снова пробейте.

Пожарьте блины с обеих сторон на хорошо разогретой сковороде. Промажьте блины тонким слоем растопленного сливочного масла.

Приготовьте крем. Соедините все ингредиенты и взбейте до мягких пиков.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, как приготовить сытный грибной суп с фрикадельками и галушками.