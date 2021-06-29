В обход ПЦР-тестов: российские туристы улетают отдыхать за границу с острой формой коронавируса (видео)

Российские туристы ездят за границу, невзирая на положительные тесты на коронавирус.

О плачевном способе обмануть систему рассказала в "Инстаграмм" директор красноярского филиала "Анекс Тур" Екатерина Семенова, пишет Baza.

Так, турагент посоветовала своим клиентам, у которых ранее нашли острую форму ковида, прополоскать горло и нос известным антисептиком. Дескать, это обманет ПЦР-систему и поможет улететь на отдых.

По словам Семеновой, так одному из ее клиентов перед вылетом в Египет пришел положительный тест на коронавирус, однако семья рушить планы не захотела. Улететь на море помог "лайфхак" директора фирмы, которая посоветовала “залиться” этим средством. В Египте же зараженных россиян не проверяли, и неизвестно, скольких людей они заразили во время путешествия.

Напомним, ученые по итогу новых исследований коронавируса сделали серьезное заявление. Люди после вакцинации против COVID-19 могут не только инфицироваться вирусом, но и переносить его с характерными симптомами.