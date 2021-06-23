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Ученые назвали новый симптом коронавируса, от которого страдают после вакцинации

Ученые назвали новый симптом коронавируса, от которого страдают после вакцинации
05:31 Сегодня Телеграф

Ученые по итогу новых исследований коронавируса сделали серьезное заявление. Люди после вакцинации против COVID-19 могут не только инфицироваться вирусом, но и переносить его с характерными симптомами.

Об этом информирует британский сайт Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID Symptom Study.

Сообщается, что вакцина, бесспорно, уменьшает тяжесть заболевания у людей и снижает вероятность передачи вируса. Однако есть информация, что пациенты, заразившиеся после вакцинации COVID-19, сообщают о конкретном симптоме, которого нет у непривитых. Так, более частое чихание, чем обычно, может быть признаком COVID-19, но только лишь у людей, прошедших вакцинацию.

Но так как этот симптом характерен и для других заболеваний, важно следить за возможным возникновением других проявлений COVID-19:

- Высокая температура (лихорадка)

- Озноб или дрожь

- Постоянный кашель

- Потеря или изменение запаха (аносмия)

- Потеря или изменение вкуса (дисгевзия)

- Головная боль

- Необычная усталость (утомляемость)

- Больное горло

- Внезапная спутанность сознания (делирий), особенно у пожилых людей

- Кожная сыпь

- Изменения во рту или на языке

- Красные и болезненные пальцы рук или ног 

- Сбивчивое дыхание

- Боли в груди

- Мышечные боли

- Хриплый голос

- Понос

- Пропуск приемов пищи

- Боли в области живота

- Насморк

Напомним, в МОЗ Украины ответили на один из самых массовых вопросов украинцев о вакцинации против коронавируса: когда нужно делать вторую прививку, чтобы завершить процесс, и можно ли отклониться от рекомендуемых дат?

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Вакцинация, Чихание, Симптомы коронавируса, Новый симптом.
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