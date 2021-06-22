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Что делать, если не получается сделать второй укол вакцины вовремя: украинцам дали ответ

Что делать, если не получается сделать второй укол вакцины вовремя: украинцам дали ответ
10:05 Сегодня Телеграф

В МОЗ Украины ответили на один из самых массовых вопросов украинцев о вакцинации против коронавируса: когда нужно делать вторую прививку, чтобы завершить процесс, и можно ли отклониться от рекомендуемых дат?

Все нюансы ведомство расписало на своей странице в "Фейсбуке".

Так, вторую прививку от COVID-19  в зависимости от производителя вакцины нужно делать в такие сроки:

- Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21-28 дней

- CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 дней

- Oxford/AstraZeneca - 12 недель.

"Окно", в которое можно привиться позже, для двух последних вакцин составляет неделю.

МОЗ настоятельно рекомендует прививаться в сроки. Но если по какой-то причине человек пропустил второй этап вакцинации, следует его завершить как можно быстрее к положенной дате.

Напомним, в Белом доме назвали страны, которые в июне получат от США вакцину против коронавируса COVID-19. В перечне таких государств есть и Украина.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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МОЗ, Вакцинация, Коронавирус, Этапы вакцинации, Вторая прививка.
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