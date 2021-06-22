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Украина получит от США партию вакцин от COVID-19

Украина получит от США партию вакцин от COVID-19
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф

В Белом доме назвали страны, которые в июне получат от США вакцину против коронавируса COVID-19. В перечне таких государств есть и Украина.

Об этом сообщает в понедельник, 21 июня, пресс-служба Белого дома.

Партия 55 миллионов доз вакцины, которую США закупят за собственные средства, является уже второй частью программы поставок 80 млн доз вакцин, которые президент США Джо Байден пообещал выделить до конца июня по всему миру, чтобы прекратить пандемию.

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"Из этих 80 миллионов доз США разделят 75% через COVAX, а 25% будут направлены на то, чтобы помочь справиться с резкими скачками скачков (заболеваемостикоронавирусом – ред.) во всем мире. Наши цели - увеличить глобальный охват вакцинацией от COVID-19, подготовиться к резким скачкам (заболеваемости – ред.) и уделить первоочередное внимание медицинским работникам и другим уязвимым группам населения на основе данных общественного здравоохранения и признанной передовой практики, а также помочь нашим соседям и другим нуждающимся странам", - говорится в сообщении.

Первую партию, которая включала 25 млн доз препарата, распределили раньше, и Украина также получила часть из них.

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Также в Бело доме рассказали план распределения оставшихся 55 миллионов доз вакцины.

Примерно 41 миллион будет распределен через COVAX:

  • Примерно 14 миллионов Латинской Америки и государствам Карибского бассейна в следующие страны: Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу, Эквадор, Парагвай, Боливия, Уругвай, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Гаити и другие страны Карибского сообщества (КАРИКОМ), Доминиканская Республика, Панама и Коста-Рика.
  • Приблизительно 16 миллионов для Азии в следующие страны: Индия, Непал, Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка, Афганистан, Мальдивы, Бутан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Лаос, Папуа-Новая Гвинея, Тайвань, Камбоджа и острова Тихого океана.
  • Приблизительно 10 миллионов для Африки будут переданы странам, которые будут отобраны в координации с Африканским союзом.

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"Примерно 14 миллионов - или 25% из этих 55 миллионов вакцин - будут переданы региональным приоритетам и другим получателям, таким как: Колумбия, Аргентина, Гаити, другие страны КАРИКОМ, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Западный берег и Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдова и Босния", - говорится в информации.

Как сообщалось, в Украине за сутки 21 июня зафиксировали 296 случаев заражения COVID-19.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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США, Вакцины, Коронавирус, Covid-19, COVAX.
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