Украина получит от США партию вакцин от COVID-19

В Белом доме назвали страны, которые в июне получат от США вакцину против коронавируса COVID-19. В перечне таких государств есть и Украина.
Об этом сообщает в понедельник, 21 июня, пресс-служба Белого дома.
Партия 55 миллионов доз вакцины, которую США закупят за собственные средства, является уже второй частью программы поставок 80 млн доз вакцин, которые президент США Джо Байден пообещал выделить до конца июня по всему миру, чтобы прекратить пандемию.
"Из этих 80 миллионов доз США разделят 75% через COVAX, а 25% будут направлены на то, чтобы помочь справиться с резкими скачками скачков (заболеваемостикоронавирусом – ред.) во всем мире. Наши цели - увеличить глобальный охват вакцинацией от COVID-19, подготовиться к резким скачкам (заболеваемости – ред.) и уделить первоочередное внимание медицинским работникам и другим уязвимым группам населения на основе данных общественного здравоохранения и признанной передовой практики, а также помочь нашим соседям и другим нуждающимся странам", - говорится в сообщении.
Первую партию, которая включала 25 млн доз препарата, распределили раньше, и Украина также получила часть из них.
Также в Бело доме рассказали план распределения оставшихся 55 миллионов доз вакцины.
Примерно 41 миллион будет распределен через COVAX:
"Примерно 14 миллионов - или 25% из этих 55 миллионов вакцин - будут переданы региональным приоритетам и другим получателям, таким как: Колумбия, Аргентина, Гаити, другие страны КАРИКОМ, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Панама, Афганистан, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Южная Африка, Нигерия, Кения, Гана, Кабо-Верде, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Тунис, Оман, Западный берег и Газа, Украина, Косово, Грузия, Молдова и Босния", - говорится в информации.
Как сообщалось, в Украине за сутки 21 июня зафиксировали 296 случаев заражения COVID-19.