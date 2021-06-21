Может быть эффективнее AstraZeneca и Pfizer: ученые начали испытания новой вакцины против COVID-19

В Австралии исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19 - назального спрея. Считается, что данная вакцина будет эффективнее чем препараты AstraZeneca и Pfizer.

Об этом сообщили ученые из Nucleus Network в Брисбене.

В Австралии ускоряют темпы вакцинации. Планируется ввести назальный спрей, который будет "атаковать вирус" при его попадании в организм.

Глава Nucleus Network, доктор Пол Гриффин, сообщил, что, хотя другие лекарства в основном защищают от развития серьезных симптомов COVID-19, этот нацелен на снижение риска заражения.

"Основное преимущество заключается в том, что когда мы вводим вакцину тем же путем, через который попадает патоген или вирус, ответ будет более эффективным и фактически предотвратит проникновение вируса", — отметил он.

По словам исследователей, назальный спрей будет доступен через 1 или 2 года.

Правительство планирует вакцинировать каждого австралийца, желающего сделать прививку, к концу 2021 года. В Австралии уже зарегистрировали около 30 тысяч случаев COVID. При этом скончались более 9 сотен человек.

Напомним, что 17 июня в Индии врачи зафиксировали новый вид "зеленой" грибковой плесени у болеющего коронавирусом пациента в городе Индаур.