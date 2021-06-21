Скачать
Понедельник, 21.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно
След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно
Главные события недели: встреча Байдена и Путина, санкции против Фирташа, смерть Чапкиса
Главные события недели: встреча Байдена и Путина, санкции против Фирташа, смерть Чапкиса
Помощник нардепа подстрелил человека в ногу и попал в драку в Харькове (видео)
Помощник нардепа подстрелил человека в ногу и попал в драку в Харькове (видео)
После встречи Зеленского и Байдена все будет меняться: Кравчук рассказал, присоединятся ли США к "Нормандскому формату"
После встречи Зеленского и Байдена все будет меняться: Кравчук рассказал, присоединятся ли США к "Нормандскому формату"

Может быть эффективнее AstraZeneca и Pfizer: ученые начали испытания новой вакцины против COVID-19

Может быть эффективнее AstraZeneca и Pfizer: ученые начали испытания новой вакцины против COVID-19
00:38 Сегодня Телеграф

В Австралии исследователи начали клинические испытания нового типа вакцины против COVID-19 - назального спрея. Считается, что данная вакцина будет эффективнее чем препараты AstraZeneca и Pfizer.

Об этом сообщили ученые из Nucleus Network в Брисбене.

В Австралии ускоряют темпы вакцинации. Планируется ввести назальный спрей, который будет "атаковать вирус" при его попадании в организм.

Глава Nucleus Network, доктор Пол Гриффин, сообщил, что, хотя другие лекарства в основном защищают от развития серьезных симптомов COVID-19, этот нацелен на снижение риска заражения.

"Основное преимущество заключается в том, что когда мы вводим вакцину тем же путем, через который попадает патоген или вирус, ответ будет более эффективным и фактически предотвратит проникновение вируса", — отметил он. 

По словам исследователей, назальный спрей будет доступен через 1 или 2 года.

Правительство планирует вакцинировать каждого австралийца, желающего сделать прививку, к концу 2021 года. В Австралии уже зарегистрировали около 30 тысяч случаев COVID. При этом скончались более 9 сотен человек.

Напомним, что 17 июня в Индии врачи зафиксировали новый вид "зеленой" грибковой плесени у болеющего коронавирусом пациента в городе Индаур.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

Все по теме:

Вакцина, Австралия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Недолго дрифтовали: любителей скорости жестко наказали за переполох в центре Одессы (видео)
02 Феноменальный гол Шакири - в обзоре матча Евро-2020 Швейцария - Турция (видео)
03 Тренд 2021: в затопленном Измаиле люди купаются прямо на городских улицах (видео)
04 США готовят новый удар по России из-за газопровода Путина и Навального: в Москве уже нахамили им в ответ
05 Сын рок-музыканта Александра Башлачева покончил жизнь самоубийством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 20 июня: новые санкции США против РФ и продолжение погодного апокалипсиса в Украине
Итоги дня 20 июня: новые санкции США против РФ и продолжение погодного апокалипсиса в Украине
На Буковине ливень размыл дороги, подтоплены десятки сел (видео)
На Буковине ливень размыл дороги, подтоплены десятки сел (видео)
Тренд 2021: в затопленном Измаиле люди купаются прямо на городских улицах (видео)
Тренд 2021: в затопленном Измаиле люди купаются прямо на городских улицах (видео)
Какой праздник 21 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 21 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь