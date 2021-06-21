В Индии подтвердили появление новой мутации коронавируса: насколько она опасна

Минздрав Индии подтвердил то, что в центральном штате Махараштра бушует новая мутация коронавируса delta+.

Заявление властей цитирует местное СМИ The Hindustan Times.

Сообщается, что delta+ пока не относят к штамму, вызывающему озабоченность. Им инфицировано всего 20 граждан Индии, и сейчас он интересен для изучения. Но лишь до тех пор, пока его не квалифицируют как опасный.

Отметим, что всего в Индии переболело коронавирусом 29,8 млн человек, из которых более 386 тысяч больных умерло. Мутировавший в Индии штамм коронавируса delta сейчас доминирует во всем мире.

Напомним, в соседней РФ ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Так, в Санкт-Петербурге пациентов с COVID разместили прямо в коридоре.