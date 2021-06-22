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В Украине впервые с прошлого мая менее 300 заболевших COVID-19 за сутки: свежие данные

В Украине впервые с прошлого мая менее 300 заболевших COVID-19 за сутки: свежие данные
08:27 Сегодня Телеграф

В Украине за день 296 человек заразились COVID-19.

Об этом говорится в отчете МОЗ.

Отметим, что в последний раз подобное число случаев заражения за сутки было в мае 2020, и тогда оно составило 259 человек.

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Согласно статистике Минздрава:

  • в больницы попало 318 граждан,
  • умер 21 человек,
  • выздоровели 829 людей,
  • 17429 украинцев прошли тестирование.

С начала пандемии в стране заразились 2,23 млн граждан, побороли болезнь 2,15 млн людей. При этом скончались от вируса 52 053 украинца. 

За день на территории Украины заражались:

  • 87 граждан заболели в Киеве,
  • в Запорожской области 30 людей подхватили "корону",
  • вирусом заразились 19 жителей Черниговщины,
  • в Николаевской области 18 людей получили позитивный тест на ковид,
  • 18 человек в Черновицкой области болеют COVID.

Напомним, что по данным ВОЗ "дельта-вариант" коронавируса является самым быстрым и наиболее приспособленным штаммом, который может "убить" наиболее уязвимых людей.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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