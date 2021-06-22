В Украине впервые с прошлого мая менее 300 заболевших COVID-19 за сутки: свежие данные

В Украине за день 296 человек заразились COVID-19.

Об этом говорится в отчете МОЗ.

Отметим, что в последний раз подобное число случаев заражения за сутки было в мае 2020, и тогда оно составило 259 человек.

Согласно статистике Минздрава:

в больницы попало 318 граждан,

умер 21 человек,

выздоровели 829 людей,

17429 украинцев прошли тестирование.

С начала пандемии в стране заразились 2,23 млн граждан, побороли болезнь 2,15 млн людей. При этом скончались от вируса 52 053 украинца.

За день на территории Украины заражались:

87 граждан заболели в Киеве,

в Запорожской области 30 людей подхватили "корону",

вирусом заразились 19 жителей Черниговщины,

в Николаевской области 18 людей получили позитивный тест на ковид,

18 человек в Черновицкой области болеют COVID.

Напомним, что по данным ВОЗ "дельта-вариант" коронавируса является самым быстрым и наиболее приспособленным штаммом, который может "убить" наиболее уязвимых людей.