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"Уберет" самых уязвимых: озвучены шокирующие темпы распространения дельта-штамма COVID-19

"Уберет" самых уязвимых: озвучены шокирующие темпы распространения дельта-штамма COVID-19
08:01 Сегодня Телеграф

Крайне заразный "дельта-вариант" коронавируса является самым быстрым и наиболее приспособленным штаммом, и может "убить" наиболее уязвимых людей, особенно в местах с низким уровнем вакцинации.

Такое мнение 21 июня озвучили в ВОЗ.

По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, "дельту" впервые нашли в Индии, и он более вынослив и заразен. 

По мнению Райана, мировые лидеры и представители общественного здравоохранения могут помочь защитить наиболее уязвимых за счет пожертвований и распространения вакцин против Covid.

В пятницу ВОЗ заявила, что дельта становится доминирующим вариантом болезни во всем мире.

В мае 2021 года агентство объявило дельту "вариантом, вызывающим озабоченность". Было доказано, что он более заразен, более смертоносен или более устойчив к современным вакцинам и лечению. 

Со слов техруководителя ВОЗ по Covid Марии Ван Керхове, "Delta" уже распространился на 92 страны. 

"Этот конкретный дельта-вариант быстрее, более приспособлен, он будет убирать более уязвимых более эффективно, чем предыдущие варианты, и поэтому, если есть люди, оставшиеся без вакцинации, они будут подвергаться еще большему риску", - считает Райан.

Напомним, что 17 июня в Индии врачи зафиксировали новый вид "зеленой" грибковой плесени у болеющего коронавирусом пациента в городе Индаур.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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