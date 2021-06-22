"Уберет" самых уязвимых: озвучены шокирующие темпы распространения дельта-штамма COVID-19

Крайне заразный "дельта-вариант" коронавируса является самым быстрым и наиболее приспособленным штаммом, и может "убить" наиболее уязвимых людей, особенно в местах с низким уровнем вакцинации.

Такое мнение 21 июня озвучили в ВОЗ.

По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майка Райана, "дельту" впервые нашли в Индии, и он более вынослив и заразен.

По мнению Райана, мировые лидеры и представители общественного здравоохранения могут помочь защитить наиболее уязвимых за счет пожертвований и распространения вакцин против Covid.

В пятницу ВОЗ заявила, что дельта становится доминирующим вариантом болезни во всем мире.

В мае 2021 года агентство объявило дельту "вариантом, вызывающим озабоченность". Было доказано, что он более заразен, более смертоносен или более устойчив к современным вакцинам и лечению.

Со слов техруководителя ВОЗ по Covid Марии Ван Керхове, "Delta" уже распространился на 92 страны.

"Этот конкретный дельта-вариант быстрее, более приспособлен, он будет убирать более уязвимых более эффективно, чем предыдущие варианты, и поэтому, если есть люди, оставшиеся без вакцинации, они будут подвергаться еще большему риску", - считает Райан.

Напомним, что 17 июня в Индии врачи зафиксировали новый вид "зеленой" грибковой плесени у болеющего коронавирусом пациента в городе Индаур.