Кипр упрощает въезд некоторым вакцинированным украинцам: подробности

Уже с 1 июля некоторые вакцинированные от коронавируса украинцы смогут отдохнуть на Кипре без ПЦР-теста и изоляции.

Об упрощении въезда информируют на странице консульства в "Фейсбуке".

Сообщается, что Кипр без ограничений будет доступен лишь для тех туристов, у которых есть сертификат о вакцинации против COVID-19. Приезжих освободят от обязательств по сдаче лабораторного теста и самоизоляции при наличии:

- действительного сертификата о вакцинации, выданного Украине;

- прививки одной из вакцин, утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen, или Sinopharm (BBIBP COVID-19) по состоянию на 21 мая.

Напомним, индийскую вакцину от коронавируса AstraZeneca – Covishield не включили в европейский паспорт вакцинации. В ЕС официально разрешили въезжать людям с 2 дозами вакцины, признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Организация пока одобрила вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/ Vaxzevria и Johnson & Johnson.