ЕС не признает применяемую в Украине вакцину от коронавируса Covishield: чем это грозит привившимся

Индийскую вакцину от коронавируса AstraZeneca – Covishield не включили в европейский паспорт вакцинации. В ЕС официально разрешили въезжать людям с 2 дозами вакцины, признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Организация пока одобрила вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/ Vaxzevria и Johnson & Johnson.

О том, что Covishield не попал в этот список сообщил генеральный директор компании производителя Института сывороток Индии (Serum Institute of India) Адар Пунавалла - через официальный аккаунт в Твиттере.

Covishield входит в перечень из восьми вакцин, официально признанных ВОЗ. Вакцину вводили в основном индийцам и людям в странах с низким и средним уровнем дохода. Среди таких стран и Украина, которая получила ее в рамках глобальной инициативы Covax под руководством ВОЗ. Именно ей вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский.

Перечень вакцин от COVID, одобренный ЕС, не является обязательным к точному исполнению. Кроме Европейского сертификата, некоторые страны Европы, в частности Исландия, разрешают въезд людям, вакцинированным не только разрешенными препаратами из списка ЕС, но и из списка ВОЗ. Часть стран Европы, в том числе и Германия, Греция и Испания ввели въезд по специальным сертификатам вакцинации от COVID, до их вступления в силу в остальной части ЕС. Так, в Германию граждане Украины могут въезжать с 25 июня при наличии двух доз вакцин от COVID-19, признанных ЕС.

При этом тем, кто вакцинировался Covishield, еще не стоит отчаиваться. Пунавалла заявил, что вопрос признания индийской версии AstraZeneca поднят как с регулирующими органами ЕС, так и на дипломатическом уровне отношений Индии и ЕС.