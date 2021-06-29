Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Обещанного три года ждут: какой будет украинская экономика в 2022-2024 (инфографика)
Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020
Швеция - Украина: все об историческом матче нашей команды на Евро-2020
"Новая вспышка неизбежна": врач ответил, когда Украину охватит четвертая волна коронавируса
"Новая вспышка неизбежна": врач ответил, когда Украину охватит четвертая волна коронавируса
Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель: почему это – большая ошибка
Украина в разговоре с Германией перестает "замечать" Меркель: почему это – большая ошибка

ЕС не признает применяемую в Украине вакцину от коронавируса Covishield: чем это грозит привившимся

ЕС не признает применяемую в Украине вакцину от коронавируса Covishield: чем это грозит привившимся
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф

Индийскую вакцину от коронавируса AstraZeneca – Covishield не включили в европейский паспорт вакцинации.  В ЕС официально разрешили въезжать людям с 2 дозами вакцины, признанными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Организация пока одобрила вакцины, разработанные компаниями BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/ Vaxzevria и Johnson & Johnson.

О том, что Covishield не попал в этот список сообщил генеральный директор компании производителя Института сывороток Индии (Serum Institute of India) Адар Пунавалла - через официальный аккаунт в Твиттере.

Пост в Твиттере генерального директора компании

Covishield входит в перечень из восьми вакцин, официально признанных ВОЗ. Вакцину вводили в основном индийцам и людям в странах с низким и средним уровнем дохода. Среди таких стран и Украина, которая получила ее в рамках глобальной инициативы Covax под руководством ВОЗ. Именно ей вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский.

Перечень вакцин от COVID, одобренный ЕС, не является обязательным к точному исполнению. Кроме Европейского сертификата, некоторые страны Европы, в частности Исландия, разрешают въезд людям, вакцинированным не только разрешенными препаратами из списка ЕС, но и из списка ВОЗ. Часть стран Европы, в том числе и Германия, Греция и Испания ввели въезд по специальным сертификатам вакцинации от COVID, до их вступления в силу в остальной части ЕС. Так, в Германию граждане Украины могут въезжать с 25 июня при наличии двух доз вакцин от COVID-19, признанных ЕС.

При этом тем, кто вакцинировался Covishield, еще не стоит отчаиваться. Пунавалла заявил, что вопрос признания индийской версии AstraZeneca поднят как с регулирующими органами ЕС, так и на дипломатическом уровне отношений Индии и ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 227

Все по теме:

ЕС, Индия, Вакцина, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca, CoviShield.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
02 Только второй раз вышел в море: новые подробности о погибшем моряке из Украины на корабле у Шри-Ланки (фото)
03 Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
04 На Банковой собираются активисты, чтобы устроить "народный суд" Зеленскому (фото)
05 Чемпионы мира сенсационно покидают Евро-2020: швейцарцы совершили чудо во втором суперматче дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пассажиров пришлось вырезать из разбитого авто: кадры тяжелого ДТП под Днепром
Пассажиров пришлось вырезать из разбитого авто: кадры тяжелого ДТП под Днепром
На трассе &quot;Киев-Одесса&quot; у самосвала на полном ходу взорвалось колесо: момент попал на видео
На трассе "Киев-Одесса" у самосвала на полном ходу взорвалось колесо: момент попал на видео
На Донбассе тяжело ранен украинский воин: подробности
На Донбассе тяжело ранен украинский воин: подробности
Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
Какой праздник 29 июня: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь