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Четверг, 03.06.2021
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В Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит

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Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Украина получила еще партию вакцин от COVID-19 по программе COVAX, помогающей с обеспечением вакциной бедных стран. 

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Фейсбук. 

"Сегодня Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в в рамках глобальной инициативы COVAX", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что эти дозы будут распределены на нужды медработников, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД и СБУ, а также людей в возрасте 65+. 

Кроме того, их будут раздавать в качестве второй дозы тем, кто уже успел получить первую дозу средством Covishield или AstraZeneca-SKBio. 

Как сообщалось ранее, США раздадут 80 миллионов доз вакцины от коронавируса нуждающимся странам мира. Украина тоже есть в списке.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, Минздрав, Вакцины, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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