В Украину пришла новая партия доз вакцины от коронавируса: кто их получит

Украина получила еще партию вакцин от COVID-19 по программе COVAX, помогающей с обеспечением вакциной бедных стран.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Фейсбук.

"Сегодня Украина получила еще 705 600 доз вакцины AstraZeneca от COVID-19, которую доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в в рамках глобальной инициативы COVAX", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эти дозы будут распределены на нужды медработников, участников ООС, социальных работников, священнослужителей, сотрудников МВД и СБУ, а также людей в возрасте 65+.

Кроме того, их будут раздавать в качестве второй дозы тем, кто уже успел получить первую дозу средством Covishield или AstraZeneca-SKBio.

Как сообщалось ранее, США раздадут 80 миллионов доз вакцины от коронавируса нуждающимся странам мира. Украина тоже есть в списке.