США поделятся с миром вакцинами от COVID-19: Украина тоже получит

США намерены поделиться вакцинами от коронавируса с миром и запускают соответствующую программу.

Как указано на сайте Белого дома, всего на эти цели планируется выделить не менее 80 миллионов доз вакцины, из которых не менее 25 миллионов будут розданы до конца июня.

75% вакцин будут переданы программе COVAX, которая занимается помощью с вакцинацией от коронавируса в странах, которые не могут позволить или испытывают затруднения с их закупками.

Остальные 25% будут переданы напрямую странам, которые переживают всплески заболеваемости, запросили помощь США или странам-соседям.

"Примерно 6 миллионов будут направлены на региональные приоритеты и партнерам, включая Мексику, Канаду и Республику Корея, Западный берег (реки Иордан, - ред.) и сектор Газа, Украину, Косово, Гаити, Грузию, Египет, Иорданию, Ирак и Йемен, а также передовым работникам Организации Объединенных Наций", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки было обнаружено более 2,5 тысяч новых случаев COVID-19.