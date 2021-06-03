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Четверг, 03.06.2021
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Среднее число выздоравливающих в Украине заметно упало: сводка COVID-19 на 3 мая

Среднее число выздоравливающих в Украине заметно упало: сводка COVID-19 на 3 мая
08:36 Сегодня Телеграф

В местах для прохождения тестов на COVID-19 за 24 часа у 2581 человек подтвердился коронавирус.

Об этом сообщили в отчете Минздрава в четверг 3 июня.

В сравнении с данными на последней неделе число выздоровлений слегка упало.

За сутки в Украине:

  • 1059 граждан попали в больницы,
  • 102 пациента скончались,
  • 9405 человек побороли болезнь,
  • сдали ПЦР-тест 26468 людей.

С момента первого заражения в Украине вирус подхватили 2,41 млн граждан, вылечились только 2,09 млн человек, а умерли почти 51 тысяча.

С 2 по 3 июня больше всего заболевали в:

  • 529 украинцев получили позитивный ковид-тест в Киеве,
  • 182 жителя Запорожской области,
  • на Днепропатровщине 177 людей заразились,
  • "короной" заболели 154 жителя Львовщины,
  • 143 человек подхватили вирус в Киевской области.

Напомним, что ранее украинский врач сравнил COVID-19 с коктейлем и объяснил, чем он похожи.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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