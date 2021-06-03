Среднее число выздоравливающих в Украине заметно упало: сводка COVID-19 на 3 мая

В местах для прохождения тестов на COVID-19 за 24 часа у 2581 человек подтвердился коронавирус.
Об этом сообщили в отчете Минздрава в четверг 3 июня.
В сравнении с данными на последней неделе число выздоровлений слегка упало.
За сутки в Украине:
С момента первого заражения в Украине вирус подхватили 2,41 млн граждан, вылечились только 2,09 млн человек, а умерли почти 51 тысяча.
С 2 по 3 июня больше всего заболевали в:
Напомним, что ранее украинский врач сравнил COVID-19 с коктейлем и объяснил, чем он похожи.