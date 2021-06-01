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Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем

Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Обновлено 22:49 Сегодня Телеграф

Украинский врач и телеведущий Валерий Ославский сравнил коронавирус с коктейлем и объяснил, чем он похожи.

Умозаключениями на этот счет он поделился на своей странице в Facebook.

"Постковидный сидром или Long covid - звучит как название коктейля. И ,мне кажется это сравнение верным. Хотя бы потому, что симптомы поражения нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем перемешаны между собой как в шейкер. И связывает их после перенесенного COVID-19 одно - ухудшение качества жизни пациента", - объяснил врач.

Он также привел неутешительную статистику: около 20%, перенесших коронавирус продолжают предъявлять те или иные жалобы в течение 3-12 недель, в некоторых случаях - и того дольше.

"Мы живем в Украине и нам важно то, что будет с такими пациентами у нас. Шансы 1 к 5 или даже к 7- не самый приятный прогноз для любого из нас, согласитесь?!" – задал риторический вопрос Ославский, рассказав, что в Одессе открыли центр для реабилитации больных с коронавирусом.

Как сообщал "Телеграф", на утро вторника, 1 июня, в Украине зарегистрировали 2137 новых случаев коронавируса. Госпитализировать пришлось 579 украинцев, 163 человека умерли.

Также Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от Sinovac, используемой в Украине.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Коктейли, Последствия, Коронавирус, Covid-19, Валерий Ославский.
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