После выходных в Украине вдвое увеличилось число новых случаев и смертей от COVID-19

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 2137 украинцев с коронавирусом.
Об этом сообщили в отчете Минздрава 1 июня.
Согласно данным статистики:
С начала пандемии в Украине вирус подхватили 2,2 млн людей, вылечились от него 2,05 млн граждан, а умерли от него 50,6 тысяч.
За 24 часа больше всего заболевали:
Напомним, что ранее врач Евгений Комаровский, рассказал, когда в Украине ухудшится ситуация с распространением коронавируса и как можно стабилизировать ситуацию с пандемией в стране.