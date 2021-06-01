После выходных в Украине вдвое увеличилось число новых случаев и смертей от COVID-19

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Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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08:28 Сегодня Телеграф

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 2137 украинцев с коронавирусом.

Об этом сообщили в отчете Минздрава 1 июня.

Согласно данным статистики:

  • в больницу попали 579 граждан,
  • 163 человека умерло,
  • 12085 человек вылечились,
  • прошли тестирование ПЦР-тестом 26468 человек.

С начала пандемии в Украине вирус подхватили 2,2 млн людей, вылечились от него 2,05 млн граждан, а умерли от него 50,6 тысяч.

За 24 часа больше всего заболевали:

  • 434 жителя Киева заболели коронавирусом,
  • в запорожской области 176 граждан,
  • "корону" подхватили 138 жителей Киевской области,
  • 137 людей на Днепропетровщине,
  • позитивный ковд-тест получили 117 украинцев в Ровенской области. 

Напомним, что ранее врач Евгений Комаровский, рассказал, когда в Украине ухудшится ситуация с распространением коронавируса и как можно стабилизировать ситуацию с пандемией в стране.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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