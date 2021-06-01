После выходных в Украине вдвое увеличилось число новых случаев и смертей от COVID-19

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 2137 украинцев с коронавирусом.

Об этом сообщили в отчете Минздрава 1 июня.

Согласно данным статистики:

в больницу попали 579 граждан,

163 человека умерло,

12085 человек вылечились,

прошли тестирование ПЦР-тестом 26468 человек.

С начала пандемии в Украине вирус подхватили 2,2 млн людей, вылечились от него 2,05 млн граждан, а умерли от него 50,6 тысяч.

За 24 часа больше всего заболевали:

434 жителя Киева заболели коронавирусом,

в запорожской области 176 граждан,

"корону" подхватили 138 жителей Киевской области,

137 людей на Днепропетровщине,

позитивный ковд-тест получили 117 украинцев в Ровенской области.

Напомним, что ранее врач Евгений Комаровский, рассказал, когда в Украине ухудшится ситуация с распространением коронавируса и как можно стабилизировать ситуацию с пандемией в стране.