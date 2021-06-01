Вакцина от коронавируса Sinovac получила одобрение ВОЗ: что это изменит

Всемирная организация здравоохранения одобрила применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac от Sinovac, используемой в Украине. Это позволит зарегистрировать эту вакцину на территории Евросоюза.

Об этом на брифинге во вторник, 1 июня, объявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Габреисус.

"Я рад сообщить, что вакцина Sinovac-CoronaVac попала в перечень ВОЗ для экстренного использования после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной после введения двух доз", - отметил он.

Отметим, что такое решение ВОЗ позволит вакцинированным CoronaVac, беспрепятственно пересекать границы ЕС со справкой о прививке.

Как сообщал ранее "Телеграф", на утро вторника, 1 июня, в Украине зарегистрировали 2137 новых случаев коронавируса. Госпитализировать пришлось 579 украинцев, 163 человека умерли.