"Раздевайся, ложись". Вакцинация Зеленского породила шутки и мемы

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 марта, в соцсетях сообщил, что, будучи на передовой в зоне проведения ООС на Донбассе, сделал прививку от коронавируса COVID-19 индийской вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

В подтверждение своих слов президент опубликовал фотографию из медкабинета, где он сидит на кушетке с оголенным торсом.

Пользователи соцсетей по-разному отнеслись как к самому известию о вакцинации Зеленского, так и к способу ее подачи.

Так, некоторых рассмешила публикация Зеленского с голым торсом во время прививки в руку.

В частности, телеведущему, журналисту и блогеру Максу Назарову пришли на ум при виде фото слова из песни певицы Светланы Лободы "К черту любовь".

Также многие обращают внимание на то, что другим лидерам государств и простым гражданам для прививки от коронавируса не требуется оголять пол тела.

Кто-то также считает, что целевой аудиторией данной фотографией были женщины, голосовавшие за Зеленского.

Некоторые задаются вопросом, зачем Зеленский вообще вакцинировался от коронавируса, если по его же утверждению не так давно переболел COVID-19.

Кого-то же удивило, что для прививки он поехал в зону проведения ООС.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

При чем, на следующий день у семи украинцев обнаружили осложнения от коронавируса после вакцинации.

1 марта привился от коронавируса министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Видеозапись его вакцинации опубликовал Минздрав.