"Раздевайся, ложись". Вакцинация Зеленского породила шутки и мемы

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Вторник, 02.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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14:23 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 марта, в соцсетях сообщил, что, будучи на передовой в зоне проведения ООС на Донбассе, сделал прививку от коронавируса COVID-19 индийской вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

В подтверждение своих слов президент опубликовал фотографию из медкабинета, где он сидит на кушетке с оголенным торсом.

Пользователи соцсетей по-разному отнеслись как к самому известию о вакцинации Зеленского, так и к способу ее подачи.

Так, некоторых рассмешила публикация Зеленского с голым торсом во время прививки в руку.

В частности, телеведущему, журналисту и блогеру Максу Назарову пришли на ум при виде фото слова из песни певицы Светланы Лободы "К черту любовь".

Также многие обращают внимание на то, что другим лидерам государств и простым гражданам для прививки от коронавируса не требуется оголять пол тела.

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Кто-то также считает, что целевой аудиторией данной фотографией были женщины, голосовавшие за Зеленского.

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Некоторые задаются вопросом, зачем Зеленский вообще вакцинировался от коронавируса, если по его же утверждению не так давно переболел COVID-19.

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Кого-то же удивило, что для прививки он поехал в зону проведения ООС.

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Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 февраля в Борисполе приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca, производства индийской SII.

Для экстренного медицинского применения в Украине ее одобрили 22 февраля.

Первым вакцинированным от коронавируса в Украине стал врач-реаниматолог из Черкасс Евгений Горенко. После прививки Горенко озвучил причины, по которым считает вакцинацию необходимой.

При чем, на следующий день у семи украинцев обнаружили осложнения от коронавируса после вакцинации.

1 марта привился от коронавируса министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Видеозапись его вакцинации опубликовал Минздрав.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Вакцина, Соцсети, Юмор, Прививка, Владимир Зеленский, CoviShield, Oxford/AstraZeneca.
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