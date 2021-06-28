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Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке

Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
Обновлено 21:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Власти Греции запустили мотивационную кампанию по наращиванию темпов вакцинации от коронавируса среди молодежи. 

Как сообщает Reuters, молодые люди, которые придут сделать первую прививку получат премиальную карту на 150 евро (4,8 тысячи гривен) и месяц бесплатного мобильного интернета. 

Несмотря на то, что в Греции, как и в большинстве европейских стран, показатели заболеваемости COVID-19 падают, в правительстве серьезно обеспокоены возможной вспышкой штамма Дельта. 

На получение соответствующей премии могут рассчитывать 940 тысяч греков в возрасте от 18 до 25 лет. Деньги они смогут потратить на культурные мероприятия и на проведение своих летних каникул. 

В настоящее время в стране вакцинированы около трети всех граждан, а подобной программой власти намерены довести этот показатель до 80% уже к осени. 

Всего в Греции было зарегистрировано более 421 тысячи случаев COVID-19, а умерли от болезни 12,6 тысячи человек. 

Как сообщалось ранее, опасения о возможной вспышке штамма Дельта выразили и власти Израиля, в связи с чем в стране ввели штраф за посещение затронутых ним стран. К таковым относятся Россия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Греция, Коронавирус, Covid-19.
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