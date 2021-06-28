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Израиль будет штрафовать своих граждан за поездки в Россию

Израиль будет штрафовать своих граждан за поездки в Россию
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф

В Израиле ввели штраф за посещение израильтянами стран, которые включены Минздравом в список стран с наивысшим уровнем угрозы инфицирования. В этот список вошли таки страны, как: РФ, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика.

Об этом 28 июня сообщил Newsru.co.il.

Теперь выезд в страну, запрещенную для поездок, будет считаться уголовным и административным правонарушением и станет причиной штрафа в размере 5000 шекелей (около 42 000 гривен).

Также с 29 июня вступят в силу положения, обязывающие израильтян, которым более 16 лет, во время вылета из страны заполнить декларацию с обязательством не посещать страны из "черного списка".

Отметим, что на данный момент в списке стран с высоким уровнем заболеваемости также находятся:

  • Уганда, 
  • Уругвай, 
  • Объединенные Арабские Эмираты, 
  • Сейшелы,
  • Эфиопия,
  • Боливия, 
  • Намибия, 
  • Парагвай, 
  • Чили, 
  • Колумбия, 
  • Коста-Рика,
  • Тунис.

В то же время в Минздраве страны обещают внести данные страны в список "стран максимального риска" в случае если обстановка в них не улучшится.

По официальной статистике в Израиле заболели более 840 тысяч человек. При этом вакцинировали более 55% населения и 76% - взрослых.

В больницах вакцинируют всех граждан, которым более 12 лет.

Напомним, что эксперт рассказал, за какое время может передаваться новый штамм COVID "Дельта".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Израиль, Коронавирус, Covid-19.
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